Fertőzött, csápokkal rendelkező "Frankenstein" nyulak lepték el az országot

Számos vadnyulat kapott el egy rémálomszerű "Frankenstein-fertőzés". A horrorfilmszerű mutáció első eseteit a helyiek Colorado államban, Fort Collins környékén észlelték.

Fertőzött "Frankenstein" nyulak lepték el az országot (Fotó: Pexels)

Fényképeken fertőzött emlősök láthatók, a képek viszont nem gyenge idegzetűeknek valók: a nyulak úgy néznek ki, mintha sötét, zömök csápok állnának ki a bőrükből, mintha valamiféle átok sújtaná őket.

A háttérben a gyapjasfarkú papillomavírus áll. Ez az a vírus, amelyből a modern korban az agancsos nyúl legendája is született. A vírus jóindulatú, de ijesztő kinézetű daganatokat okoz az állatok fején és testén.

A ScienceDirect szerint a CRPV egy papillomavírus, amely a nyulak bőrpappillomatózisáért felelős. Ezt a vírust gyakran használják tudományos modellként a papillomavírus okozta rákos elváltozások tanulmányozására.

A fertőzés durva, vörös, szemölcsszerű, elszarusodott, gyakran sötét pigmentált elváltozásokat okoz, leggyakrabban a nyulak fülén, szemhéján, nyakán, vállán, hasán és combján. Emberre nem fertőző.

A kutatók szerint a Frankenstein-szerű elváltozások a Középnyugat más részein is megjelenhetnek, mert a vírust szúnyogok és kullancsok is terjeszthetik, így nemcsak a közvetlen érintkezés, hanem rovarcsípések útján is terjedhet.

A fertőzés első fázisában vörös, kiemelkedő foltok jelennek meg a bőrön, amelyek később szemölcsös tömegekké nőnek. Súlyosabb esetben ezek fekete, indaszerű kinövésekké alakulnak, amelyek az állat száját, arcát és szeme környékét is elboríthatják. Egyes esetekben a szemölcsök rosszindulatú daganatokká fejlődhetnek.

Az állatorvosok arra kérik a házinyúl-tartókat, hogy védjék kedvenceiket a vérszívó rovaroktól. Ha egy nyúl mégis fertőzést kapna, a daganatokat sebészeti úton el lehet távolítani, megelőzve a rosszindulatú elváltozásokat.

A vadon élő állatok azonban nem ilyen szerencsések. Sokan elpusztulnak, mivel a hatalmasra nőtt "szarvak" akadályozzák őket a látásban, evésben és hallásban, így végül éhen halnak. - írja a Unilad.