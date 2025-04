A magyar srác nyuszijának az egész világon a csodájára járnak - elképesztő trükköket tud

– Úgy álltam neki a tanításnak, mintha Pamacs kutyus lenne – árulja el. – Meglepő módon nagyon gyorsan vette a lapot és megjegyezte a feladatot. Korlátlan mennyiségben van neki kirakva széna, de minden reggel és este kap egy kis marék jó minőségű tápot. Viszont a mai napig jutalomként adom neki ezeket a falatokat. Meg kell érte dolgoznia. Ugrál, fordul, akadályokat kerül ki, talán az egyik legnehezebb feladat az volt, hogy megtanuljon ott maradni, ahol kérem. Azért is jók ezek a feladatok, mert ha nem kötjük le, talál magának elfoglaltságot, például felmászik a szekrény tetejére vagy szétrágja a falat. Miközben egyre több trükköt tanítottam meg neki, felraktam néhányat az internetre, mindenki le volt nyűgözve. Innen jött az ötlet, hogy készítsek egy oktató videó anyagot, hogy más is megtaníthassa ezeket a saját nyulának. Azt gondoltam, hogy az az igazi, hogy ha nem Pamaccsal készítem el a felvételeket, hiszen ő már mindent tudott, ugyanakkor kíváncsi is voltam, hogy más nyúllal is valóban működik-e. Örökbe fogadtam egy fehér nyuszit, Lucyt, akit nagyon rossz körülmények közül hoztam el. Videóban dokumentáltam az egész tanulási folyamatát. Gyakorlatilag pár hónap alatt mindenre megtanítottam. Viszont utólag kiderült, hogy ő is fiú, vagyis bak, nem tudtam összeszoktatni Pamaccsal és végül elajándékoztam egy szerető családhoz.

Fotó: László Zsigmond / PHOTOZSIGMOND.art

„Nem engedelmeskedik minden áron”

Andrásnak több, mint húszezres követő tábora van a magyar TikTok oldalán, és a pár hónapja indított angol nyelvű Insta oldalán is. Oktató anyagát a világ minden tájáról rendelik, sőt sokan meg is osztják vele, hogy milyen sikereket értek el a nyuszijukkal.

– Arra vagyok a leginkább büszke, hogy sok emberhez eljutott a nyúltartásról készített videóm, így sok nyuszi és gazdi boldogságához hozzájárulhattam – meséli a Fanny magazinnak. – Annak is örülök, hogy sokan felismerték, hogy nem a nyúl nem buta, hiszen ha helyesen van kezelve és kommunikálva, akkor szépen ki tud bontakozni. Mégsem ajánlom mindenkinek, mert nem egyszerű a tartása. Érzékeny a bélrendszere, ha bekap mondjuk egy leeső csokidarabot, akkor az jó eséllyel a végét jelenti. Nem lehet nyúzni, felkapni, mint egy cicát vagy kutyát, ezért gyerekeknek sem ideális. Nem fog engedelmeskedni sem minden áron, mert makacs és önfejű. Én pont azért kedvelem, mert zsákmányállat, ezért hatalmas dolog, hogy ha kiérdemeljük a bizalmát. Nekem tetszik, hogy meg kell dolgozni a szeretetéért. Sokkal értékesebb számomra ez a kapcsolat emiatt, mint mondjuk egy kutyával. Ugyanakkor, ha a bizalmába fogadott, akkor igényli a szeretetedet. Pamacsnak minden nap kell egy bizonyos simogatás mennyiség, és jön is érte, addig bökdös, amíg meg nem kapja. Tud dorombolni is a nyúl, amit azzal jelez, hogy összekocogtatja a fogait. A szeretetét pedig azzal mutatja ki a leginkább, hogy ha megnyal. Kiváltságos vagyok, mert nekem az orromra is gyakran ad puszit. Aki egyszer megérzi ennek a varázsát, az onnantól kezdve nyulas lesz…