RETRO RÁDIÓ

Nincsenek szavak: lövöldözés történt, megsérült egy 5 éves kislány

A történtek kapcsán megszólalt a rendőrség.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.11. 12:30
Módosítva: 2025.08.11. 12:44
lövöldözés sérülés áldozat

Hatalmas lövöldözés sokolta az embereket augusztus 9-én az amerikai városban, Baltimore-ban. Helyi idő szerint este kilenc óra körül egy eddig ismeretlen elkövető tűzet nyitott egy csoportra. A kegyetlen támadásban legkevesebb hat ember sérült meg, köztük egy ötéves kislány.

Álrendőrök járják Budapestet. Úgy tudjuk még kék villogó is volt az autójukon.
Lövöldözéshez riasztották az amerikai rendőröket Fotó: Pixabay.com/Képünk illusztráció

A gyanútlan áldozatok szabadtéren vacsoráztak, amikor több sor golyó találta el őket. A támadásban négy férfi, egy nő és egy ötéves kislány sérült meg. A golyók a kislány kezét találták el.

Szerencsére úgy tűnik, a kislány sérülései nem súlyosak

– közölte Richard Worley rendőrparancsnok, aki nyomatékosította, hogy az ügyet komolyan veszik és gőzerővel nyomoznak az ügyben.

Az áldozatokat kórházba szállították, egy 38 éves sérült állapota kritikus volt, őt műteni kellett. A többi áldozatot is kórházban kezelik, ahol rendőrségi kihallgatás vár rájuk.

A gyilkosságiak és a kerületi nyomozóink is dolgoznak az ügyön. Még nem rendelkezünk sok információval, egyelőre azt tudjuk, hogy az elkövető több sorozatot is leadott, többen is megsérültek. A detektívek elmennek a kórházba, kikérdezik az áldozatokat és a szemtanúkat, hogy megpróbáljuk összerakni, mi történt pontosan az este

– közölte a parancsnok.

A hatóságok úgy vélik, a csoportot szándékosan vette célba az elkövető, így az áldozatoknak információja lehet a támadás indítékairól és az elkövető személyazonosságáról. A támadás helyszínét a nyomozás idejére lezárták – írja a People.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu