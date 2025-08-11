Nincsenek szavak: lövöldözés történt, megsérült egy 5 éves kislány

Hatalmas lövöldözés sokolta az embereket augusztus 9-én az amerikai városban, Baltimore-ban. Helyi idő szerint este kilenc óra körül egy eddig ismeretlen elkövető tűzet nyitott egy csoportra. A kegyetlen támadásban legkevesebb hat ember sérült meg, köztük egy ötéves kislány.

Lövöldözéshez riasztották az amerikai rendőröket Fotó: Pixabay.com/Képünk illusztráció

A gyanútlan áldozatok szabadtéren vacsoráztak, amikor több sor golyó találta el őket. A támadásban négy férfi, egy nő és egy ötéves kislány sérült meg. A golyók a kislány kezét találták el.

Szerencsére úgy tűnik, a kislány sérülései nem súlyosak

– közölte Richard Worley rendőrparancsnok, aki nyomatékosította, hogy az ügyet komolyan veszik és gőzerővel nyomoznak az ügyben.

Az áldozatokat kórházba szállították, egy 38 éves sérült állapota kritikus volt, őt műteni kellett. A többi áldozatot is kórházban kezelik, ahol rendőrségi kihallgatás vár rájuk.

A gyilkosságiak és a kerületi nyomozóink is dolgoznak az ügyön. Még nem rendelkezünk sok információval, egyelőre azt tudjuk, hogy az elkövető több sorozatot is leadott, többen is megsérültek. A detektívek elmennek a kórházba, kikérdezik az áldozatokat és a szemtanúkat, hogy megpróbáljuk összerakni, mi történt pontosan az este

– közölte a parancsnok.

A hatóságok úgy vélik, a csoportot szándékosan vette célba az elkövető, így az áldozatoknak információja lehet a támadás indítékairól és az elkövető személyazonosságáról. A támadás helyszínét a nyomozás idejére lezárták – írja a People.