Nincsenek szavak: lövöldözés történt, megsérült egy 5 éves kislány

A történtek kapcsán megszólalt a rendőrség.
Hatalmas lövöldözés sokolta az embereket augusztus 9-én az amerikai városban, Baltimore-ban. Helyi idő szerint este kilenc óra körül egy eddig ismeretlen elkövető tűzet nyitott egy csoportra. A kegyetlen támadásban legkevesebb hat ember sérült meg, köztük egy ötéves kislány.
A gyanútlan áldozatok szabadtéren vacsoráztak, amikor több sor golyó találta el őket. A támadásban négy férfi, egy nő és egy ötéves kislány sérült meg. A golyók a kislány kezét találták el.
Szerencsére úgy tűnik, a kislány sérülései nem súlyosak
– közölte Richard Worley rendőrparancsnok, aki nyomatékosította, hogy az ügyet komolyan veszik és gőzerővel nyomoznak az ügyben.
Az áldozatokat kórházba szállították, egy 38 éves sérült állapota kritikus volt, őt műteni kellett. A többi áldozatot is kórházban kezelik, ahol rendőrségi kihallgatás vár rájuk.
A gyilkosságiak és a kerületi nyomozóink is dolgoznak az ügyön. Még nem rendelkezünk sok információval, egyelőre azt tudjuk, hogy az elkövető több sorozatot is leadott, többen is megsérültek. A detektívek elmennek a kórházba, kikérdezik az áldozatokat és a szemtanúkat, hogy megpróbáljuk összerakni, mi történt pontosan az este
– közölte a parancsnok.
A hatóságok úgy vélik, a csoportot szándékosan vette célba az elkövető, így az áldozatoknak információja lehet a támadás indítékairól és az elkövető személyazonosságáról. A támadás helyszínét a nyomozás idejére lezárták – írja a People.
