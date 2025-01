„Zokogtam” – csak a térde fájt, óriási daganatot találtak a fiatal nőnél

Az óriássejtes daganatok ritkák, és általában a hosszú csontokban – például a karokban és lábakban – alakulnak ki. Nagy-Britanniában évente mindössze körülbelül 30 esetet diagnosztizálnak. A betegség leggyakrabban 20 és 45 év közötti személyeket érinti. A daganatok túlnyomó többsége jóindulatú, ami azt jelenti, hogy nem terjednek tovább a test más részeire, de még így is komoly problémákat okozhatnak, mivel gyors növekedésükkel károsítják a csontokat és más szöveteket. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a fájdalom, a duzzanat és a csont törései, amelyek annak szerkezeti gyengülése miatt következnek be. A műtét általában az elsődleges kezelési mód, bár bizonyos esetekben gyógyszereket is alkalmazhatnak a daganat zsugorítására.