Hónapokig figyelmen kívül hagyta a tüneteit Linda: lesújtó diagnózist kapott

Hosszú hónapokon át figyelmen kívül hagyta az ömaga által kezdetben jelentéktelennek ítélt testi tüneteit a 34 éves Linda Chavez, akinél végül gyógyíthatatlan, négyes stádiumú tüdőrákot diagnosztizáltak, ami átterjedt az agyára és a csontjaira is. A nő most TikTok-fiókot indított azzal a céllal, hogy saját történetén keresztül hívja fel a figyelmet: a tüdőrák az 50 év alattiak körében is gyakori betegség.

Diagnózisát követően másokon segítene. Fotó: Pexels

Linda legutóbbi videójában azt részletezte, hogy milyen tünetekre érdemes odafigyelni. Az első nála az állandó köhögés volt, ami többnyire enyhén indul, nem is fordított rá különösebb figyelmet, ám az ahelyett, hogy elmúlt volna, egyre fájdalmasabbá vált. Ez sajnos ráadásul a leggyakoribb tünet.

A következő a fejfájás. Linda ugyanis kilenc hónapon keresztül minden egyes nap fejfájással ébredt. Igaz, ezt nem a tüdőrák, hanem annak áttéte az agyra okozta. A Mayo Clinic figyelmeztetése szerint mindenképp keressünk fel egy orvost akkor, ha a fejfájásunk:

egyik napról másikra gyakoribb,

egyre fájdalmasabb,

nem múlik el fájdalomcsillapító hatására sem,

akadályoz a munkában, az alvásban és a normális életvitelben,

kényelmetlenséget okoz,

a fájdalom átsugárzik más testrészekre.

Ez utóbbi Lindánál is jelen volt, ugyanis a csontjai, az egész teste fájt. Mint fogalmazott, lüktető fájdalommal élt. Olyannal, mint amikor hirtelen bevered valahova a kislábujjadat, csontig hatol a hirtelen sajgás. Mindezek mellett állandó gyengeséggel, fáradtsággal, rosszulléttel küzdött a nő – írja az UNILAD.

Elképzelhetetlenül kifáradtam mindentől, nem kaptam levegőt. Az állandó fájdalom miatt eleve kapkodva vettem a levegőt, és már az, alapból kifárasztott

– mesélte Linda, akit nem utolsósorban a hányinger is kínzott.