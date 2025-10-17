Spice Girls akkor és most! Ennyit változtak a lánybanda tagjai! – Galéria

RETRO RÁDIÓ

A Spice Girls a 90-es évek legnagyobb sikercsapatai közé tartozott, és most megmutatjuk, mennyit változtak azóta a legendás lányok. Galériánkban megnézheted, hogyan festenek ma az egykori „Girl Power” ikonok, a Spice Girls tagjai!

Spice Girls változás galéria

A Spice Girls a 90-es évek egyik legnagyobb popjelensége volt: nemcsak a zenét, hanem egy egész generáció nőideálját is formálták. A lánybanda 1994-ben alakult, és öt különböző személyiségű tagból állt: Victoria Beckham (Posh Spice), Mel B (Scary Spice), Mel C (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice) és Geri Halliwell (Ginger Spice). 1996-ban robbantak be a köztudatba a Wannabe című slágerrel, amely azonnal világsláger lett, és elindította őket a világhír felé. A „Girl Power” jelszavukkal a női önbizalmat és összetartást hirdették, miközben színes ruháikkal, egyedi stílusukkal és vagány kisugárzásukkal mindenkit lenyűgöztek.

Spice Girls Princes Trust Royal Gala - Prince of Wales & Spice Girls - 1997
1996-ban robbant be a Spice Girls (Fotó: John Giles)

A Spice Girls dalait mindenki ismerte

A sikerek egymást követték: több mint 100 millió eladott lemezzel a Spice Girls a történelem legsikeresebb lánybandája lett. Saját filmjük, az 1997-ben bemutatott Spice World hatalmas kasszasiker volt, reklámkampányaikban pedig olyan világmárkák szerepeltek, mint a Pepsi vagy a Polaroid. Aztán 1998-ban Geri váratlanul kilépett a csapatból, ami sokkolta a rajongókat és a többieket is. A Spice Girls még néhány évig folytatta négyesben, de 2001-re a tagok szólókarrierbe kezdtek, és a banda feloszlott.

A Spice Girls a valaha volt legsikeresebb lánybanda (Fotó: Nathan Strange)

Külön utakon folytatták a Spice Girls tagjai

Azóta többször is újra összeálltak: először 2007-ben egy világ körüli turnéra, majd 2012-ben a londoni olimpia záróünnepségén, végül 2019-ben – Geri kivételével – ismét színpadra léptek egy hatalmas visszatérő koncertsorozaton. Mindannyian más úton folytatták: Victoria divattervező lett, Mel C énekesként aktív, Emma rádióműsorokat vezet, Geri íróként és műsorvezetőként dolgozik, Mel B pedig tévés zsűrik kedvence lett.

Most pedig galériánkban megmutatjuk, mennyit változtak a 90-es évek ikonikus lányai!

Ennyit változtak a Spice Girls tagjai

fotótegnap, 16:26

 

 

