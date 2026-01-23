Nem hallgat tovább Brooklyn Beckham egykori szerelme: kitálalt a Beckham családról

A skót énekesnő és influenszer, Brooklyn Beckham egykori barátnője, egy interjúban több személyes élményt is megosztott arról, hogy hogyan élte meg kapcsolatát a Beckham családdal, különösen Victoriával. Azonban az időzítés nem véletlen: Storm Brooklyn hétfő esti Instagram posztja után emlékezett vissza a 10 évvel ezelőtti szerelemre.

Brooklyn Beckham tinédzserkori szerelme őszintén vallott a Beckham családról Fotó: Doug Peters

Megtörte a csendet Brooklyn Beckham egykori barátnője

Tallia Storm tinédzserként, közös barátok által ismerkedett meg Brooklynnal. Mindössze 16 éves volt, amikor a kapcsolatuk elkezdett kibontakozni: ő ekkor egyre ismertebb lett, míg Brooklyn, saját elmondása szerint, igyekezett kitörni híres szülei árnyékából.

Tíz évvel a szakítás után meglepő őszinteséggel beszélt arról, milyen volt a viszonya a Beckham családdal.

Végig Brooklyn mellett voltam

- nyilatkozta Tallia a Mirrornak, majd hozzátette, hogy szerinte Victoria Beckham soha nem fogadta el őt.

Tallia felidézett egy konkrét esetet is, amikor részt kellett volna venniük az Eva Longoria, Victoria közeli barátja, által szervezett Global Gift Gálán:

„Brooklyn mellett volt a helyem, mindannyian nagyon izgatottak voltunk – aztán még aznap este, amikor már ott voltam, üzent nekem, hogy »anyukám nem enged be, sajnálom«. És ezzel ez el is lett döntve, Victoria nyilvánvalóan nem kedvelt engem”

Victoria azonban nem tett jót Tallia karrierjének sem. Az énekesnő arról is beszélt, hogy milyen volt, amikor először jelentek meg együtt a nyilvánosság előtt. Egy londoni koncertje előtt Victoria Beckham ragaszkodott ahhoz, hogy biztonsági ellenőrzést végezzenek a helyszínen.

„Amikor aznap este elmentünk a koncertre, Brooklyn bejött a húgommal, miközben a hangellenőrzést végeztem – aztán amikor elmentünk a biztonságival, vagy 20 paparazzi volt kint”

Tallia szerint kapcsolata Brooklynnal hosszú távon is rányomta a bélyegét a megítélésére. „Mindig úgy festettem, mintha valami hírnévre éhes wannabe celeb lennék” - jelentette ki.

Tallia Storm azután nyilatkozott, hogy Brooklyn Beckham az Instagramon közzétette, hogy nem békül ki szüleivel, és azt is leírta, hogy miért döntött így. Azt állította, Victoria és David már az esküvője előtt megpróbálták lehetetlenné tenni a kapcsolatát, ami a házasságkötés után még jobban elfajult.

A feleségemet a családom nem tiszteli és nem is fogadja el

- írta Brooklyn Beckham.