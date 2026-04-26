Feszültséggel teli a vasárnap: ezeknek a csillagjegyeknek kell vigyáznia
2026. április 26-a több csillagjegy számára is feszültséget és konfliktust hoz. Ők teszik a legjobban, ha óvatosak maradnak a hét utolsó napján.
Vasárnapi horoszkóp: Feszültségek így hatnak a csillagjegyekre
Kos
Vasárnap kissé feszült lehet, főleg, ha úgy érzi, valaki nem értékeli eléggé – vegye számításba, hogy most félreértelmezheti a másik viselkedését. A nehéz fényszögek arra figyelmeztetnek, hogy ne menjen bele hatalmi játszmákba. Inkább mondja ki őszintén, amit gondol.
Bika
A Hold Szűzbe lépése egyrészt leföldelt energiákat hoz, másrészt a nehéz fényszögei miatt érzékenyen érintheti: lehet, hogy egyetlen kritikus megjegyzést is a szívére vesz. Próbálja meg nem magára venni mások szavait – most mindenki picit feszültebb lehet. Felesleges belemenni a vitákba.
Ikrek
A jegyébe lép ma az Uránusz, amivel kezdetét veszi egy új szakasz. Ennek jelentősége később fog megmutatkozni. A Szűz Hold és fényszögei viszont már ma is hatnak. Szellemileg nagyon aktív lehet, de figyeljen, hogyan fejezi ki magát. Könnyen lehet, hogy valaki félreérti a szavait. Ha lehet, tartson szünetet a vitás ügyekben, nem kell most semmit tisztázni.
Rák
Ma fontos felismerései lehetnek a pénzügyek vagy párkapcsolat terén. Ne engedje, hogy egy-egy csípős megjegyzés elrontsa a napját – a Szűz Hold most hajlamosít a túlérzékenységre. Ön se tegyen kritikus megjegyzéseket másokra.
Oroszlán
Vasárnap könnyen a középpontba kerülhet, de nem biztos, hogy ez mindig kellemes lesz. Ha valaki kritikával illeti, vagy egyenesen beszólogat, próbálja higgadtan kezelni. Semmi értelme most belemenni egy adok-kapokba...
Szűz
A Hold az ön jegyébe lép, és ezzel megnő az éleslátása, de sajnos a szúrós megjegyzéseinek száma is. Próbáljon kicsit kedvesebb lenni – még akkor is, ha igaza van, nem kell most mindezt a másik orra alá dörgölni.
Mérleg
Párkapcsolatban vagy családi helyzetben ma könnyen alakulhat ki feszültség a Szűz Hold kritikus természete miatt. Ahelyett, hogy visszavágna, inkább keressen egy békés kiutat, kompromisszumot. Ön ebben nagyon ügyes! A nap végére minden kisimulhat.
Skorpió
Vasárnap egy félreérthető mondatból nagy veszekedés lehet, főleg, ha túl hevesen reagál. Legyen türelmesebb, és ne akarjon mindenáron győztesként kijönni egy vitából. Ezzel most csak elindítana egy még mélyebb konfliktust.
Nyilas
A vasárnapi nap mély belső felismeréseket hozhat, de ehhez egy kis konfliktus is kellhet. Ha valaki tükröt tart ön elé, ne zárkózzon el, mert tanulhat belőle. Az is lehet, hogy valaki illetéktelenül beleszól a dolgaiba. Ezt persze nem kell hagynia.
Bak
Ma egy beszélgetés váratlanul mélyre mehet. Ne ijedjen meg, ha a felszín mögé kell néznie. Ez most segíthet tisztázni egy régi félreértést. Sőt, ennél több is történhet. Most nagyon pozitív felismerések jöhetnek egy fontos üggyel kapcsolatosan.
Vízöntő
A Szűz Hold miatt kissé túlérzékeny lehet vasárnap, különösen, ha valaki kritikusan szól önhöz. Próbáljon meg nem visszavágni azonnal – most fontosabb a belső békéje, és ezt azzal óvja, ha kimarad a vitákból.
Halak
Vasárnap ön is szinte megmagyarázhatatlan idegességet, feszültséget érzékelhet. Ezt azzal tudja a legjobban levezetni, ha sokat van a természetben – ezt üzeni a Szűz Hold. Egy beszélgetés szintén nagyon megnyugtató hatással lesz önre.
