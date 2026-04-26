Feszültséggel teli a vasárnap: ezeknek a csillagjegyeknek kell vigyáznia

2026. április 26-a több csillagjegy számára is feszültséget és konfliktust hoz. Ők teszik a legjobban, ha óvatosak maradnak a hét utolsó napján.

Feszültséggel teli vasárnap így hat a csillagjegyekre / Fotó: Freepik - illusztráció

Vasárnapi horoszkóp: Feszültségek így hatnak a csillagjegyekre

Kos

Vasárnap kissé feszült lehet, főleg, ha úgy érzi, valaki nem értékeli eléggé – vegye számításba, hogy most félreértelmezheti a másik viselkedését. A nehéz fényszögek arra figyelmeztetnek, hogy ne menjen bele hatalmi játszmákba. Inkább mondja ki őszintén, amit gondol.

Bika

A Hold Szűzbe lépése egyrészt leföldelt energiákat hoz, másrészt a nehéz fényszögei miatt érzékenyen érintheti: lehet, hogy egyetlen kritikus megjegyzést is a szívére vesz. Próbálja meg nem magára venni mások szavait – most mindenki picit feszültebb lehet. Felesleges belemenni a vitákba.

Ikrek

A jegyébe lép ma az Uránusz, amivel kezdetét veszi egy új szakasz. Ennek jelentősége később fog megmutatkozni. A Szűz Hold és fényszögei viszont már ma is hatnak. Szellemileg nagyon aktív lehet, de figyeljen, hogyan fejezi ki magát. Könnyen lehet, hogy valaki félreérti a szavait. Ha lehet, tartson szünetet a vitás ügyekben, nem kell most semmit tisztázni.

Rák

Ma fontos felismerései lehetnek a pénzügyek vagy párkapcsolat terén. Ne engedje, hogy egy-egy csípős megjegyzés elrontsa a napját – a Szűz Hold most hajlamosít a túlérzékenységre. Ön se tegyen kritikus megjegyzéseket másokra.

Oroszlán

Vasárnap könnyen a középpontba kerülhet, de nem biztos, hogy ez mindig kellemes lesz. Ha valaki kritikával illeti, vagy egyenesen beszólogat, próbálja higgadtan kezelni. Semmi értelme most belemenni egy adok-kapokba...

Szűz

A Hold az ön jegyébe lép, és ezzel megnő az éleslátása, de sajnos a szúrós megjegyzéseinek száma is. Próbáljon kicsit kedvesebb lenni – még akkor is, ha igaza van, nem kell most mindezt a másik orra alá dörgölni.

Mérleg

Párkapcsolatban vagy családi helyzetben ma könnyen alakulhat ki feszültség a Szűz Hold kritikus természete miatt. Ahelyett, hogy visszavágna, inkább keressen egy békés kiutat, kompromisszumot. Ön ebben nagyon ügyes! A nap végére minden kisimulhat.