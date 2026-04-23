„Határozottan több mint egy flört”: különös férfival látták Dakota Johnson-t szakítása után

Romantikus séta közben karolt új szerelmébe. A színésznőt és az énekes-dalszerzőt először 2025 decemberében látták együtt, hónapokkal azután, hogy Dakota Johnson szakított Chris Martinnal, a Coldplay frontemberével.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.23. 14:30
Úgy látszik, hogy Don Johnson lánya odavan az énekes-dalszerzőkért. A 36 éves Dakota Johnson-t és a 28 éves Role Model-t (született Tucker Pillsbury) április 22-én, szerdán fényképezték le, amint karöltve sétálgatnak New Yorkban.

Dakota Johnson túl van a szakításon. Fotó: AFP

A kiruccanáshoz a színésznő egy rubinvörös kabátot viselt fekete farmerrel és fekete ovális napszemüveggel, míg az énekes egy barna bőrkabátot viselt egy szürke kerek nyakú pulóverrel, farmerrel és szürke baseballsapkával - írja a PEOPLE. 

A párt legutóbb április 3-án látták csókolózva és kézen fogva Los Angeles Los Feliz negyedében, április 5-én pedig kávézás közben. Ugyanezen a napon DeuxMoi közzétett egy videót, amelyen Johnson édesanyja, Melanie Griffith egy fotósnak azt mondja: „Szerintem fantasztikus”, amikor a Role Modelről kérdezték a véleményét. 

A hónap elején egy forrás azt nyilatkozta a PEOPLE magazinnak, hogy a Materialists sztárja és a „Sally, When the Wine Runs Out” énekese közötti kapcsolat „határozottan több mint egy kaland vagy flört”. A szerelmespárt először decemberben látták együtt, hónapokkal azután, hogy Johnson szakított Chris Martinnal.

A bennfentes hozzátette, hogy Dakota Johnson „nagyon szereti” Role Modelt, „de most lassabban veszi a tempót a korábbi, Martinnal való hosszú távú kapcsolata után”, akivel a pletykák szerint eljegyezték egymást, és 2017 októbere és 2025 júniusa között voltak kapcsolatban.

Johnson és Role Model „nagyon passzolnak egymáshoz” – folytatta a forrás –, „és ez ilyen egyszerű. Dakota aranyosnak tartja Role-t, az énekes pedig hihetetlenül jól bánik vele.”

Hogy kezdődött Dakota Johnson és Role Model kapcsolata?

A két sztárral kapcsolatban először akkor kezdődtek a pletykák, amikor a TMZ december 29-én közzétett fotókat, amelyeken a páros együtt vacsorázott az ünnepek alatt. Ez a kiruccanás egy hónappal azután történt, hogy egy forrás a PEOPLE magazinnak elmondta, hogy „lassan újra randizik, és boldog”, megjegyezve, hogy a 49 éves Martinnal való kapcsolata „gyakran volt hideg és meleg, és bár mindig remélte, hogy működni fognak, most, hogy végleges a szakítás, könnyedebbnek és békésebbnek tűnik.”

A találgatások akkor folytatódtak, amikor január 14-én együtt látták őket egy Los Angeles-i vacsorán. Márciusban azonban egy Johnsonhoz közel álló forrás azt nyilatkozta a PEOPLE magazinnak, hogy a kapcsolatuk csak alkalmi, és ő „jelenleg csak randizgat”.

Role Model legutóbbi nyilvános kapcsolata Emma Chamberlain közösségi média személyiséggel és podcast műsorvezetővel volt. A pár 2023 októberében jelentette be szakítását három évnyi együttlét után.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
