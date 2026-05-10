Özönlöttek a bókok: egészen új arcát mutatta meg Tóth Andi

Nagy vihart kavart az elmúlt időszakban Tóth Andi. A fiatal énekesnő mindig is értett ahhoz, hogy vonja magára a figyelmet, ám amikor a közelmúltban egy eseményről jelentkezve osztott meg néhány képet a közösségi oldalán, amelyen egy csipkés, áttetsző felsőben vett részt, a visszajelzések inkább voltak negatívak, mintsem pozitívak. A követői ugyanis úgy vélték, Andi túlságosan lefogyott mostanában, ami szerintük már komoly egészségügyi kockázatokkal is járhat.

Ezekre a visszajelzésekre a fiatal híresség nem reagált azóta sem, a jelek szerint pedig igyekszik élni az életét, és nem foglalkozni a kritikusokkal. A minap egy olyan képet osztott meg az Instagram-oldalán, ami egy autóban ülve készült róla: az énekesnő ezen komoly arccal, kissé kócos hajjal tekint a kamerába, az összhatás pedig olyannyira természetes és kifinomult lett, amivel ezúttal rögtön elnyerte a rajongók tetszését.

Az van, Andi, hogy sok szép ember van, de ez a kisugárzás, ami neked alapból van, csak keveseknek adatott meg! Úgyhogy élj vele bátran! Csodás vagy!

- jelentette ki egyikük a kommentszekcióban.

Maga a tökéletesség

- helyeselt egy másik követő is.

Andi, ezen a fotón a nagyon komoly és megfontolt karaktered látszik. Csinos vagy és mértéktartó. Nagyon sokan szeretünk, és minden jót kívánunk neked szeretettel. Legyen ez az év jobb, mint ahogy azt az év elején gondoltad

- írta egy újabb rajongó, utalva ezzel Tóth Andi egy korábbi, TikTokon megosztott videójára, amelyben az énekesnő meglehetősen negatívan tekintett a 2026-os esztendőre.

Azért nem posztoltam még idén szinte semmit, mert ez egy szar év. Szóval, gondoltam megvárom a 2027-et. Őszülök is. Azért bírtam ki amúgy a 2025-öt, mert itt prédikálta nekem mindenki, hogy a 2026 nagyon jó év lesz... kín, szenvedés, káosz, idegösszeroppanás!

- jelentette be akkor Andi, akinek valóban nem indult valami szerencsésen az idei év: mindamellett, hogy túlesett egy kullancs-pánikon, mialatt az építkezése sem halad a tervek szerint, még egy konyhai balesetet is elszenvedett. Remélhetőleg, a rajongójának lesz igaza, és 2026 ezután már kegyesebb lesz a hírességhez.