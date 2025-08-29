RETRO RÁDIÓ

„Olyan jó érzés látni téged így!” – Hű társával közös fotókkal jelentkezett Tóth Andi

Nagyon meghatódtak a rajongók, amikor ezt meglátták!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.29. 15:00
Módosítva: 2025.08.29. 16:21
Bájos felvételekkel jelentkezett a közösségi oldalán Tóth Andi. Az énekesnő az elmúlt napokban ismét aktívabbá vált az Instagram-oldalán, nemrég pedig olyan fotókat osztott meg, amelyekre érdemes volt várni. Andi, bár egy ideje már a szinglik táborát erősíti, igazán nem állíthatja magáról, hogy magányos lenne: hű társa ugyanis a kutyája, Bailey, másra pedig ezek után már nincs is szüksége.

Bájos fotókkal jelentkezett a közösségi oldalán Tóth Andi / Fotó: Ripost

Együtt hajtunk, együtt halunk meg

– írta az Instagram-posztjában a fiatal híresség, amelyben a kutyusával közös fényképeket osztott meg. A rajongókat ezúttal is sikerült levennie a lábáról a szívmelengető felvételekkel, akik nem győztek örvendezni afelett, milyen boldognak látszik Tóth Andi a képeken.

Andi, olyan jó érzés látni téged így – szabadon, mosolyogva, a kutyusoddal, aki hű társad minden pillanatban. Sugárzik belőled valami tiszta erő és béke, ami minket, akik figyelünk rád, mindig megérint

– fogalmazta meg a gondolatait az egyik követő.

Andi, mindig csodálatos, amikor új képet osztasz meg. A kutyusod mellett mintha még inkább önmagad lennél, tiszta, őszinte és szabad

– fűzte hozzá egy másik lelkes rajongó.

Mutatjuk is Tóth Andi fotósorozatát szeretett kutyájával!

 

 

