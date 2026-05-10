Felcsaptak a lángok Szegeden, egy konyhában keletkezett tűz

Tűz keletkezett egy szegedi lakás konyhájában, a Teréz utcában. A helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat.

Egy szegedi lakás konyhájában keletkezett tűz / Fotó: Gé

Tűz ütött ki egy konyhában Szegeden

A Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett. A rajok jelenleg az utómunkálatokat végzik a helyszínen - írja a Katasztrófavédelem.

