Kínos! A Házasság első látásra sztárja rámozdult férje barátjára?

Házasság első látásra 2. évad – Nagyon úgy fest, hogy Renáta továbbra sincs kibékülve azzal, hogy Geri a férje, és nehéz elképzelni azt, hogy ez valaha meg is változik a lány részéről. Mondjuk ezt úgy, hogy Renáta nemcsak az esküvőn, de a nászúton is közölte a férjével, hogy kicsit sem tetszik neki, ugyanis ő a sötét hajú, sötét szemű férfiakat preferálja. Bár azt Geri is beismerte, hogy valószínűleg az utcán elsétált volna felesége mellett, de mivel ez egy kísérlet, szeretne beleadni mindent, hátha idővel kialakul köztük valami. Igen ám, csak az a bibi, hogy a nő inkább mással kísérletezne a férje helyett. Mondjuk Geri barátjával...

Házasság első látásra Renáta máris megcsalja a férjét? (Fotó: Szabolcs László)

Házasság első látásra: Renáta inkább férje barátjával lenne együtt?

No, a nászút után a történetünk ott folytatódik, hogy a friss házasok összeköltöznek. Nyilván ez nem lesz mindenki számára egyszerű feladat, tekintve, hogy a mézesheteket sem sikerült szeretetben és békében eltölteni... Most elsősorban Renátáékra gondolunk, akiknek még az is nehezükre esik, hogy egy levegőt szívjanak, így eléggé nehéz azt is elképzelni, hogy valaha egy ágyban alszanak majd. Ezt jól tudja Geri is, aki bár kezd beletörődni a sorsába, a nászút után észrevett valami furcsaságot, ami nem fogja megkönnyíteni a közös életüket.

A férj ugyanis rájött, hogy felesége nem biztos, hogy vele lakna, hanem inkább a barátjával...

Instázás közben megtaláltam egy kellemetlen dolgot. Kedves feleségem bekövette azt a barátomat, akivel nem is találkozott, csak nagyjából az esküvőn mutatkoztak be egymásnak. Múltkor a Levi kirakott egy sztorit, és akkor vettem észre, hogy Reni követi őt. A kedves feleségemnek pont a zsánere. Úgy gondolom, ennek utána kell járnom...

– jelentette ki gyanakvóan a férfi, aki ki is eszelt egy csapdát a feleségének. Persze ehhez Levi barátjára is szüksége volt, aki azonnal igent mondott a feladatra, és már pötyögte is a férj által kért üzenetet. Így már csak az a kérdés, hogy vajon Renáta tényleg besétál-e a csapdába, vagy hű marad a férjéhez?

