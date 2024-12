Rengeteg embert vonz a tévéképernyők elé a Házasság első látásra című reality új évada. Fordulatokban nincs hiány, már az első válásra is sor került, nem egy házaspár kapcsolata kész érzelmi hullámvasút. Például Geri és Renáta kapcsolata közel sem tündérmesébe illő, de talán azt is mondhatjuk, hogy a dráma kategóriából is kicsúsztak. Egyes kommentelők szerint inkább tragikomédia, ami a friss házasok között van, és nem igazán hiszik, hogy ez még orvosolható. Már csak azért sem, mert az oltárnál egyértelművé vált, Renátának egyáltalán nem jön be Geri, ráadásul az is kiderült, hogy a lány még korántsem tette túl magát bántalmazó exén, akinek képeket küldött a saját esküvőjéről. Ennek fényében tehát sem a nászút, sem pedig az összeköltözés nem alakult jól, arról nem is beszélve, hogy a 26 éves feleség inkább Geri barátjával jött volna össze, mintsem a férjével. Nemrég sor került egy párterápiára, ahol a szakértők arra kérték őket, legyenek kicsit nyitottabbak. Nyilván ez elsősorban Renátának szólt, aki meg is erőltette magát a pszichológusok kérésének megfelelően. Ám eddig úgy tűnik, hiába.

Házasság első látásra Renáta keményen beszólt (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Renáta: Nem érdekel jelentéktelen emberek véleménye

Renáta a viselkedése miatt kap hideget-meleget, nem csak a nézőktől, de a szereplőktől is. Elsősorban Judit akadt ki a fiatal lányon, aki úgy fogalmazott korábban, hogy ha ő így beszélne a férjéről, és ennyire megalázná, akkor szembe köpné magát. Ám a kommentelők sem fogták vissza magukat… Sőt, becenevet is adtak a lánynak.

Savanyú Reni továbbra is azt gondolja, hogy egy egész ország hülye, ő meg a normális. Beteg egy nő

– fogalmazott valaki.

„Ez, amit művel… És még celebnek is hiszi magát mellette. Hánynom kell az ilyen emberektől. Annyira ocsmány a viselkedése. Szörnyű…” – írta egy másik kommentelő, amiket valószínűleg Renáta is elolvasott a pénteki adás után, hiszen az alábbi sorokat posztolta.

Számomra a nagyszüleim kapcsolata/házassága a példaértékű, ami 51 éve tart. És továbbra sem érdekel, számomra jelentéktelen emberek véleménye, akik provokálni jönnek

– vágott oda keményen Renáta, aki ezzel szintén nem lopta be magát a kommentelők és nézők szívébe.