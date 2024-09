Kezdik az őrületbe kergetni Miló Vikit: „Üldöznek a férfiak”

Az Exatlon Hungary 1. évadának egykori Bajnoka Miló Viki 46 évesen is nagyon dögös, ennek ellenére még mindig szingli. Bár az ökölvívó vágyik a szerelemre, de nem mindenáron, különösen, ha egy-egy pasi olyan őrült dolgokra képes, azért, hogy meghódítsa, amik egyenes megijesztik. A sportoló most a Tények Pluszban árulta el, hogy milyen zaklatásoknak esett eddig áldozatául.

Miló Viki párja még mindig várat magára, pedig az Exatlon szereplőinek egyik legcsinosabbikát üldözik a férfiak Fotó: Knap Zoltán

Viki elárulta volt olyan, aki egy sötét, kihalt utcán kezdte követni, és bár ő egy igazi kemény csaj, ennek ellenére igencsak ijesztő volt a helyzet:

Üldöznek a férfiak, csak nem mindig a megfelelő formában. Az a baj, hogy nagyon sok elvetemült férfi van, akik az ismerkedésnek egyáltalán nem a megfelelő formáját választják. Egyszer, amikor már sötét volt, és senki nem volt az utcán, egy pasi elkezdett utánam jönni, aztán elém futott, megvárt, miközben úgy csinált mintha a telefonját nézegetné, majd megint elkezdett követni. Végül odajött, és leszólított, azzal, hogy az Instagram-oldalamon látta, hogy itt vagyok, ezért idejött, és miattam várt órákat, mert szeretne a párom lenni.

„De volt olyan is, hogy egy idősebb nő követett, aztán megszólított, hogy neki a fia előzetes letartóztatásban van, de írt nekem egy magánlevelet, és azt szeretné odaadni” – mesélte elképedve.

Az Exatlon sztárja a Nagy Ő-t várja

Annak ellenére, hogy férfi nélkül is teljesnek érzi a mindennapjait, Viki azért nem bánná, ha előbb-utóbb megérkezne hozzá is a nagybetűs szerelem. Sőt, még segítséget is adott a pasiknak, hogyan tudnak normális keretek között megismerkedni vele: