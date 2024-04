Kiderült, miért nem talált még Miló Vikire az igazi

Miló Viki világbajnok ökölvívó, karate és kung fu bajnok is, aki a mai napig a sportnak él, azért dolgozik. De nemcsak a sportoló, hanem kutyái is sorra nyerik el a rangosabbnál rangosabb díjakat. Azonban a párkapcsolatok terén még nem mosolygott rá a szerencse és nem ismerte meg az igazit. Nemrég Viki egy számmisztikusnál járt, ahol például az is kiderült, hogy sikerei már előre meg voltak írva, és arra is fény derült, hogy miért nem sikeres a szerelemben!

Miló Viki hisz a spirituális dolgokban (Fotó: Szabolcs László)

Miló Viki a videó elején elárulta, hogy hisz a spiritualitásban, a sorsban, azaz a felsőbb erőben. Így izgatottan figyelte, mit mond neki a numerológus, min kell dolgoznia a szerelemben.

„Azt kell mondanom, nem arról van szó, hogy teljesen egy hiányos része lenne az életedben, és abszolút nincs meg benned egy kis affinitás sem az együttműködésre, és az elfogadásra. Viszont túlságosan erősek benned azok a hajlamok, hogy vezess, irányítsd az életed minden területét” – kezdte a számmisztikus Vikinek.

Viki elismerte, hogy a munkában és a sportban tényleg céltudatos és határozott, de saját bevallása szerint a szerelemben és a párkapcsolatokban a simulékony és engedékenyebb oldala kerül előtérbe. A számmisztikus elmondta, hogy annak, aki Vikivel szeretne ismerkedni, bizony fel kell kötnie azt a bizonyos nadrágot.

„Amire nagyon oda kell figyelned, és mindenkinek, aki azt tervezi, hogy Vikivel ismerkedik, az az, hogy nem szabad soha azt éreznie, hogy bárki szeretne felülkerekedni rajta” – mondta a számmisztikus, akit a világbajnok cáfolt meg, hogy ő pont egy határozott férfit képzel el maga mellé.

Ha meg arra gondolok, milyen ideálom van, akkor teljesen más jut az eszembe. Nekem kell az, akire felnézek, és ő a férfi, akkor hallgatok rá

– vázolta fel, hogy szerinte milyen párra van szüksége.