Orbán Viktor: Én már itt. Legyünk minél többen

Vasárnap 11 órakor Budáról indul a Békemenet, az Elvis Presley térről, és a Kossuth Lajos térre, az Országház elé ér be, ahol várhatóan 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök fog beszédet mondani.

A kormányfő a közösségi oldalán most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben arról írt, hogy ő már ott a helyszínen van.

Én már itt. Legyünk minél többen. Gyertek a Kossuth térre, mutassuk meg, hogy mi vagyunk a legnagyobbak!

- írja a miniszterelnök a posztjában.