Gáspár Győző nem kertelt a Békemeneten: Magyarország a miénk, és ha Isten velünk, ki ellenünk?

Óriási az érdeklődés a 2026-os kampány hajrájában megrendezett Békemenet iránt, ahol a békepárti szimpatizánsok az április 12-ei választások előtt ismét demonstrálják az erejüket, miközben méltó módon leróják tiszteletüket a március 15-i hősök előtt. A gyülekező tömegben csíptük el Gáspár Győzőt, aki láthatóan érzelmektől túlfűtve, rendíthetetlen lelkesedéssel érkezett a mai napra. A sztár, aki az elmúlt években a Fidesz egyik legelkötelezettebb támogatójává vált, most sem rejtette véka alá véleményét az ország sorsáról és a miniszterelnök iránti tiszteletéről.

Gáspár Győző alkalomhoz illő öltözetben érkezett a Békemenetre (Fotó: Ladóczki Balázs)

„Ez már a negyedik Békemenetem, és pontosan ugyanaz az érzés hozott ki, mint négy évvel ezelőtt. Nagyon szeretjük a miniszterelnök urat és a hazánkat; imádunk itt élni. Nagyon bízom benne, hogy április 12-én a Fidesz arat győzelmet” – kezdte a Borsnak lelkesen a showman, aki szerint a legfontosabb érték ma a biztonság:

Remek lenne, ha Magyarországon, a szomszédos országokban és az egész világon végre béke honolna. Szeretnénk úgy megélni a mindennapjainkat, az életünket, hogy ne azt kelljen látnunk a híradóban, megint ennyien és ennyien haltak meg. Mi nem akarunk senkivel vitatkozni vagy magyarázkodni, egyszerűen csak békét szeretnénk az országban

– szögezte le.

Rengetegen gondolják úgy, hogy a Fidesz a biztos választás (Fotó: Ladóczki Balázs)

Gáspár Győző Orbán Viktort méltatta

A politikai feszültségek, az ukrán zsarolás és az olajblokád kérdése mellett sem ment el szó nélkül, hiszen ezek a témák 2026 tavaszán minden magyar családot foglalkoztatnak. Győző szerint a fenyegetések nem érhetik el céljukat: „Ez egy nagyon csúnya dolog. Próbálnak minket megbénítani és elvenni tőlünk dolgokat, de nem tudnak, mert Orbán Viktor rendkívül befolyásos barátságokkal rendelkezik. Lehet minket fenyegetni vagy támadni, de a pulóverünkre is rá van írva: vagyunk végig. Magyarország a miénk, és ha Isten velünk, ki ellenünk?” – fakadt ki Győző.

Elítéli az ukrán agressziót

A showman kitért a miniszterelnököt és családját ért legutóbbi támadásokra is, amelyeket mélységesen elítél.

Ez annyira gyerekes dolog. Nem szeretném a másik oldalt szidni vagy uszítani ellenük, de egyszerűen nem bírnak velünk. Április 12-e a miénk lesz, és ahogy eddig, ezután is békében fogunk élni Magyarországon. Hajrá Magyarország, hajrá Orbán Viktor, hajrá Fidesz!

– zárta gondolatait az ország Győzikéje, aki biztos benne, hogy a 2026-os választás éjszakáján újra együtt ünnepelhet a szimpatizánsokkal.