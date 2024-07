Semmi sem jó: egy átlagfizetéssel a lábán nyavalyog Rácz Jenő

Rácz Jenő messziről indult, ám még messzebbre jutott. A csepeli vendéglátó suliból 18 évesen vette nyakába a világot, és Angliából Dánián át eljutott Szingapúrig, majd egy rövid ideig ismét európai luxuséttermekben dolgozott, mígnem Sanghajban a Taian Table étterem konyhafőnöke lett, amely a vezetésével megkapta a Michelin-csillagot, amit a rá következő évben is sikerült megőriznie.

Rácz Jenő odavan mindenért, ami átlagon felüli, most mégis bosszankodik

Fotó: Egy Lépéssel Több Alapítvány

Épp ezért nem is annyira meglepő, hogy Jenő imád mindent, ami minőségi, átlagon felüli és éppen ezért drága. Természetesen ezzel nincs is semmi baj, hiszen sztárséfként ezeket meg is engedheti magának. Egyik fő szenvedélye a luxusórák gyűjtése, van olyan Patek Philippe modellje, ami 60 millió forintba került.

Rácz Jenő a méregdrága cipője miatt bosszankodik

A gasztroguru azonban – mint kiderült – nemcsak az órákért van oda, hanem a lábbelikért is rajong. Az már más kérdés, hogy a cipők tekintetében is nagyon magasra tette a mércét, ezért roppant nehéz lenyűgözni. Éppen egy nagy csalódáson van túl, amiről be is számolt a 24 órán át elérhető Instagram-történetében.

„És a világ legkényelmetlenebb cipője díjat átadom... ne vegyetek ilyet” – figyelmeztette népes követőtáborát Rácz Jenő, aki meg is mutatta a cipőt, ami vélhetően feltörte a lábát.

Rácz Jenő tetszését nem nyerte el a surranója Fotó: Instagram

Nos, rövid utánajárás után kiderült, hogy a Jenő szemében leszereplő lábbeli egyébként nem más, mint egy Christian Louboutin modell, ami ettől függetlenül persze szoríthatja a séf lábát és okozhatott neki csalódást. Az viszont már tény, hogy a cipellő meglehetősen drága, sőt, méregdrága, körülbelül 850 euróba, vagyis 334 ezer forintnak megfelelő összegbe kerül. Igen, sokan pont annyit keresnek egy hónapban, mint amennyit Jenő kifizetett a cipőért, ha esetleg nem ajándékba kapta.

Rácz Jenő cipője egy Louboutin-darab Fotó: www.mytheresa.com

Szó se róla, a világ legdrágább cipőivel is előfordulhat, hogy kényelmetlen a viselője számára. Inkább az a meglepő kissé, hogy Rácz Jenő fontosnak tartotta, hogy ország-világ hangot adjon arról, hogy ő egy 335 ezres lábbelivel sem elégedett.