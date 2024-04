Rácz Jenő kétéves lánya Porschét kapott

Rácz Jenő és Gyuricza Dóra kislánya már két éve aranyozza be a sztárpár mindennapjait, így nem is csoda, hogy tenyerükön hordozzák. Az azóta eltelt több mint két évben pedig a séf többször is bebizonyította, hogy komolyan gondolja kislánya születése előtt tett ígéretét, miszerint maga is kiveszi a részét a gyereknevelésből.

Rácz Jenő és Gyuricza Dóra igyekszik mindent megadni a kislányuknak Fotó: Szabolcs László

Ezért a pár gyakran avatja be a rajongókat a picivel töltött mindennapjaiba, ahol minden megosztott pillanatból árad, hogy Kamilla egyszerűen imádja a szüleit.

Rácz Jenőék a napokban ünnepelték lányuk kétéves születésnapját. A sztárséf meg is mutatta, hogy kislánya egy elektromos Posche játékautót kapott.

– Apa szeme fénye ma 2 éves – írta Rácz Jenő a képhez, amin a Kamilla éppen az új verdáját próbálgatja.

Porschét kapott születésnapjára a sztárséf kislánya Fotó: Instagram/Rácz Jenő

Rácz Jenő igyekszik példát mutatni

A Michelin-csillagos szakács elárulta, hogy a hétköznapokban, magánemberként és étteremtulajdonosként is igyekszik segíteni a rászorulóknak, és támogatni a fiatal tehetségeket.

„Én azt gondolom, hogy napi szinten azzal segítek, hogy fiatal tehetségeket támogatok. Például az éttermeimbe is inkább fiatalokat veszek fel és nem feltétlenül az önéletrajzuk és a tapasztalatuk alapján, hanem ha látom valakiben azt a pluszt és azt az akarást, akkor tőlem minden támogatást megkap, hogy el tudja érni az álmát.”

Bár Jenő bevallotta, hogy nem szívesen kérkedik vele, de időnként előfordul, hogy egy-egy alapítványi kezdeményezés nagyköveteként képviselje a rászorulók érdekeit.