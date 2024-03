Rácz Jenőnek fontos, hogy egyensúlyban legyen az élete

Rácz Jenő nemcsak sztárséf és étterem tulajdonos, hanem férj és édesapa is egyben, amit néha bizony nehéz összehangolni. Azonban úgy tűnik, neki mégis sikerül a két felét az életének egyensúlyban tartani.

Rácz Jenő ügyel arra, hogy élete minden pontja megfelelő figyelmet kapjon. (Fotó: Szabolcs László)

„Több mint három éve verseny nyomás van rajtam, úgy építettem fel az életemet, hogy legyen időm a számomra fontos dolgokra. Kamilla születése után még inkább igyekeztem ügyelni erre” – kezdte a sztárséf, aki azt is elmondta, hogy az elején kevesebbet aludt, hiszen mint korábban is elmondta, kiveszi a részét kislánya körüli teendőkből, mellette pedig a munkában is lelkiismeretesen helyt kellett állnia.

Így a mai napig ügyel arra, hogy figyelmét gondosan megossza az otthoni teendők és a családi élet között. De hogyan csinálja?

Azt kell mondjam, hogy a balansz az, amire figyelek. Ha úgy érzem, az éttermekre kell jobban odafigyelnem, akkor több időt töltök munkával, ha pedig 3-4 nap után úgy érzem nem vagyok a családommal elég időt, akkor arra igyekszem fókuszálni

– mondta Rácz Jenő, aki azt is kiemelte, hogy a házassága is ennek köszönheti azt a kiegyensúlyozottságot, és harmóniát, amit akár a követői is látnak a képeken.

Rácz Jenő nagyon sokat tanult kislányától

Egy gyermek születése megváltoztatja a szülők életét, és nem csak a mindennapokat, hanem a világlátását is. Ezzel Rácz Jenő sincs másként, elmondta, hogy csak ámul a csodán, akit kislányának nevezhet.

„Csodálatos látni, hogy fejlődik, és napról napra okosabb lesz. Rengeteget tanultam tőle, látva, hogy felfedezi a világot maga körül, és örül olyan apró dolgoknak, amik mellett mi csak elrohanunk. Ráébresztett, hogy érdemes lelassítani és megállni, hogy a hétköznapi varázslatokat észre vegyem" – zárta a beszélgetést Rácz Jenő.