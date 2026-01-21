Rácz-Gyuricza Dóra a mai napig édesanyjától kér engedélyt!

Rácz Jenő és felesége, Gyuricza Dóra soha nem titkolta, hogy tervben van a második gyerek érkezése. Természetesen óvatosan kezeli a sztárpár ezt a kérdést. Ugyanakkor mindketten kijelentették, hogy lányuk mellé szívesen látnának egy kistesót a családban. A feleség a minap a közösségi oldalán azt is elárulta, hogy nem vágyik vissza a lánya előtti időszakára, mivel most sokkal erősebbnek érzi magát, mint valaha.

Rácz Jenő és Gyuricza Dóra lánya idén már négyéves lesz (Fotó: MW archív)

Rácz-Gyuricza Dóra számára nehezen megy az engedélykérés

Ugyanúgy anyukámtól kell engedélyt kérnem, ha el akarok menni valahova, mint régen

– kezdte viccesen Instagram-történetében a sztárfeleség. Természetesen ezt nem gondolta komolyan, de lánya születése után nem csupán anyukájától kellett elkéredzkednie.

A gyermekágyas időszak nagy ugrás volt nekem a szociális életem pezsgéséből a hónapokig tartó egyedüllétre. Furcsa volt, hogy újra engedélyt kell kérnem, ha elmennék valahova. Hogy egy emberi élet felelőssége lett hirtelen a vállamon. Úgy leszel hirtelen magányos, hogy sosem vagy többé egyedül

– írta már komolyabb hangvételben Gyuricza Dóra.

A sztárfeleség nem sírja vissza a korábbi életét (Fotó: Szabolcs László)

Két év után nyílt ki a szeme Gyuricza Dórának

Amikor letelt a második év és egyre szabadabbnak éreztem magam, akkor elkezdtem újra társasági életet élni. Akkor kinyílt a szemem. Rájöttem, hogy amennyire hiányzott minden és mindenki, még annál is jobban hiányzik a kis szeretet buborék, amiben a gyermekemmel létezem

– folytatta bejegyzését a sztárfeleség. Dóra elmondása szerint tehát hiába járt sok áldozattal kislánya, annak ellenére semmiért nem cserélné el az anyaság örömeit.

Az anyaság előtti életet újra lehet élni majd, ha megnőttek a gyerekek, de ezeket az aranyat érő kisgyerekkori pillanatokat fogom felidézni 80 évesen és biztos nem a gyermek előtti életemet

– jelentette ki Rácz Jenő felesége.

Gyuricza Dóra egyértelműen élvezi az anyaságot, amit nem csak mostani bejegyzése, de korábbi nyilatkozatai is elárulnak. A család pedig nemsokára bővülhet is, mivel elmondásuk szerint tervben van egy kistesó is a jövőben.