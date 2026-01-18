RETRO RÁDIÓ

Rácz Jenőék kislánya már most igazi mesemondó

A gyerekek képzelete mindent felülmúl. Rácz Jenőék három éves kislánya, Kamilla is színes képzelőerővel van megáldva.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.18. 17:40
Rácz Jenő Instagram mese

Rácz Jenő a konyhában teljesít kiemelkedően magasan, kislánya, Kamilla pedig a történetmesélés vizeire evez. A mindössze három éves csöppség egy saját történetet mondott el az anyukájának, amitől garantáltan mosolyra húzódik az emberek szája.

Fotó: MW archív

Rácz Jenő kislánya már most nagyokat mond

Milyenek a gyerekek? Elképesztően színes képzelőerővel rendelkeznek még, olyan dolgokat is képesek "látni", amiket mi felnőttek már nem igazán. Ezért is fontos, hogy minden este lefekvés előtt olvassunk nekik, ami nem csak a képzelőerőt, de a szülő-gyermek kapcsolatát is erősíti.

Úgy tűnik, hogy Rácz Jenőék kislánya is elképesztő képzelőerővel van megáldva, ugyanis saját mesét kreált a hallott vagy látott mesék alapján. A mesterszakács felesége Rácz-Gyuricza Dóra osztott meg egy elképesztően édes videót az Instagramon, amin az autóban ülve, Kamilla a lehető legédesebb módon mesét mond az anyukájának. 

A történet főszereplője nem más, mint Mátyás király, aki egy szép nyári délutánon tornádók iránti kíváncsiságát akarta oltani. A történet bár abszurd, a hároméves kis csöppség szájából hallani, valahogy az egyik legédesebb, legcukibb dolog, amit a mai napon átélhetünk. Így volt ezzel az anyukája is, aki végig hatalmas mosollyal hallgatta gyermeke minden egyes szavát.

És, hogy ne csak mi élvezzük a mesemondást, már mutatjuk is a legújabb kis történetmesélő legújabb sztoriját:

 

