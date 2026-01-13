Rácz Jenő felesége tudja, férje nélkül nem tartana ott az életben, ahol

Őszinte vallomás tett Rácz Jenő felesége, Rácz-Gyuricza Dóra. A fiatal családanya ugyanis 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében tartott rajongói kérdezz-felelek során elárulta, a férje nélkül nem tartana ott ahol az életben, ahol most tart. Ezt pedig titkolta, mi több, részletesen ki is fejtette.

Rácz Jenő felesége őszinte vallomást tett. Fotó: Instagram

Persze, hogy nem

- felelte Dóra a kérdésre, mielőtt bővebb kifejtést is adott volna.

Rengeteget tanultunk egymástól, és fejlődtünk kéz a kézben a lassan hét év alatt. Én már pár hónap után tudtam jól, amikor jöttek a kommentek, hogy ’úgyse leszünk együtt sokáig’, hogy az, aki ezt gondolja, téved. Jenő elképesztően motiváló személyiség, nem is hagyná, hogy ugyanott tartsak, ahol a megismerkedésünkkor

- emelte ki, majd így folytatta:

Tudta jól, kit vesz el, egy semmirekellő, lusta embert nem is bírna elviselni maga körül. Szerintem onnan tudod, hogy jó kapcsolatban vagy, hogy motiváljátok egymást a fejlődésre. Ha bármelyikünk elfárad, a másik félvállal beletámaszkodik, és nyomjuk tovább egymást előre

- szúrta ki a Bors.