„Nem érdekel mennyi pénzem van” – Rácz Jenőt nem az anyagiak motiválják!

Rácz Jenő korábban az apaság nehézségeiről vallott. A sztárséf elmondása szerint néha ő is szorongani szokott, hogy vajon mennyire jó apa kislánya szemében. Az apaság Jenő számára egy nagy feladat és egyfajta munkakör is. A Palikék Világa podcast műsorában nem csupán a család, de a pénz fontossága is szóba került, amiről őszintén vallott a séf.

Rácz Jenő felesége egyben a séf legnagyobb támogatója is (Fotó: Facebook)

Rácz Jenőnek nem egyszerű megtalálni az egyensúlyt

Minden évben azt mondom, hogy nem bírnék többet. Aztán idén is két új éttermet nyitottam és mégis itt vagyok. Most is ezt érzem, hogy több nem menne, mert reggel hattól este tizenegyig megyek és csinálom a dolgomat

– mesélte Palik László műsorában a sztárséf. Jenő munkája így rengeteg időt igényel és nem egyszerű így a családra is időt találni.

Ha valamit csinálok, akkor csak arra fókuszálok. Amikor elmegyünk nyaralni három hétre, akkor csak a család van a középpontban, de utána van, hogy három hétig el vagyok havazva a melóval. Ez így nagyon rosszul hangzik, de ez most az életem

– árulta el Rácz Jenő.

A séf munkája viszont idén sem maradt eredmények nélkül. Rácz Jenő korábban Milánóba utazott feleségével, Gyuricza Dórával és hivatalosan is megkapta a világklasszis séf címet. Kevés ilyen eredménnyel rendelkező ember van Jenő szakmájában.

Rácz Jenő lánya miatt is szeretne több időt a családdal tölteni (Fotó: Vajda János)

Rácz Jenőt soha nem érdekelte a pénz

Fiatalabb koromban sem érdekelt engem az anyagi része a szakmának. Nagyon sok ideig pedig nagyon nem volt semmi pénzem és az volt az egészben a lényeg, hogy élvezni kell az egészet. Azt viszont egyre jobban megtanulom, hogy az idő a legnagyobb pénz

– mondta a sztárséf a Palikék Világa podcast műsorában. Jenő a műsor végén gyerekkori álmát is elárulta, ami egy távoli cél életében.

Van egy nagyon bugyuta vágyam, ami nem is olyan komoly. Gyerekként nagyon szerettem volna egy Ferrarit. A nap végén valaki azt mondja, hogy szeretne egy ilyen autót, akkor az rá rak egy keresztet és én ettől rettegek

– avatta be a nézőket Rácz Jenő a gyerekkori álmába.

A sztárséf nem csupán az autó miatt félne az emberek véleményétől, hanem az apaság miatt is. Korábban a Lelkizünk podcast műsorában árulta el Jenő, hogy néha szorongani szokott azon, hogy vajon mennyire jó apának tartja őt a kislánya.