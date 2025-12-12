RETRO RÁDIÓ

Kéz a kézben sétált a naplementébe Rácz Jenő és kislánya - Fotó

Megható apa-lánya fotókat osztott meg a sztárséf. Rácz Jenő kislányától mindenki elolvad.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.12. 11:30
A sztárséf jelenleg a Maldív-szigeteken tölti az idejét a családjával körülvéve, ahonnan meghitt apa–lánya pillanatokat osztottak meg követőivel. Egy különösen kedves fotón Rácz Jenő óvodás kislányával, Kamillával látható, amint kettesben sétálnak a narancsszínű naplementében.

Rácz Jenő és felesége / Fotó: RTL sajtóklub

A tengerparti képeket a séf felesége, Rácz-Gyuricza Dóra készítette. A hátulról fotózott apa–lánya jelenet még inkább kiemeli a bensőséges hangulatot. Dóri a közösen alkotott, impozáns homokvárat is megmutatta saját közösségi oldalán. A család gondtalan, játékos kikapcsolódása tökéletesen tükrözi a szeretetteljes összhangjukat.

Szeretem, hogy lányos apa vagyok! Olyan kapcsolat amiben még soha nem volt részem

- írta a megható sorokat, ugyancsak érzelmekkel töltött fotóihoz.

Lesz-e Rácz Jenőnek második gyermeke?

Rácz-Gyuricza Dóra nemrég arról beszélt, hogy egyre többször kerül szóba köztük a második baba érkezése. Bár hivatalos bejelentés még nincs, Rácz Jenő felesége szerint mindketten sokat gondolnak a bővülés lehetőségére, hiszen Kamilla mellett szinte észrevétlenül rohan az idő. A rajongók már találgatják, mikor érkezhet a következő kis csoda a családba.

 

