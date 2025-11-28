Sarah Walter azt hitte belement valami a szemébe, amikor látása kicsit elhomályosodott – közölte a Sun. Csak akkor derült ki, hogy rákja van és el kell távolítani a szemgolyóját, amikor férje, Mark rábeszélte, hogy forduljon orvoshoz.

A rák kezdeti tünetei alattomosan jelentkeztek Fotó: GoFundMe

A 39 éves Sarah tavaly novemberben vette észre, hogy bal szemével homályosan lát. Eleinte semmi rosszra nem gondolt, azt hitte, valami belement a szemébe. Azonban, amikor néhány nap múlva sem múlt el a tünet, a nő úgy gondolta, szemüvegre lesz szüksége.

Férje, Mark azonban sürgette feleségét, hogy forduljon azonnal orvoshoz, mert komolyabb baj is lehet. A nő végül rávette magát a vizsgálatra és legnagyobb döbbenetére,

három nappal tünetei megjelenése után egy 4,5 cm-es daganatot mutattak ki nála, ami szeme negyedét borította.

A kétgyermekes édesanyát szemészeti melanomával, az egyik leggyakoribb típusú szemrákkal diagnosztizálták.

Azt hittem, valami belement a szemembe (...) végül elveszítettem az egyik szemgolyómat

– fogalmazott Sarah, majd hozzátette:

A férjem valószínűleg megmentette az életemet azzal, hogy rábeszélt, hogy menjek el orvoshoz.

Ezek a szemészeti melanoma rákfajta tünetei

A szemészeti melanoma egy ritka rák, amely a szem pigmenttermelő sejtjeiben alakul ki. A tünetek közé tartozhat:

a homályos látás,

sötét foltok megjelenése az íriszen,

fényvillanások látása

vagy a szem irritációja.

Miután Sarah megtudta a diagnózist, választási lehetőséget kapott: vagy invazív sugárkezelést vállal, amely a látása elvesztéséhez vezethet, vagy eltávolítják a szemét és műszemet kap.

A nő számára ez teljes sokk volt, mivel csak azt hitte, új szemüvegre van szüksége. Az orvosa azt tanácsolta neki, inkább válassza a szem eltávolítását, mivel ez a leggyorsabb út a továbblépéshez – figyelembe véve ezzel gyermekeit is.

Szívszorító volt ezt hallani. Sokáig sírtam. Akkor csak azt akartam, hogy vágják ki a rákot

– fogalmazott a nő.

Ekkor még nem tudott a műszem létezéséről, el sem tudta képzelni, hogy fog kinézni a műtét után. Azt gondolta, majd összevarrják a szemét és lezárják, ezért valahol megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy „normálisan fog kinézni”.

Sarah január 2-án esett át a kétórás műtéten, ahol eltávolították a beteg szemét.

Bár heteken át minden nap napszemüveget viselt, hogy eltakarja a szemgolyó helyén lévő vörös üreget, júniusban műszemet kapott, ami sokat segített abban, hogy újra jobban érezze magát a bőrében.