„Azt hittem, valami belement a szemembe – végül elveszítettem az egyik szemgolyómat”
Gyakorlatilag a férje mentette meg az életét. Ritka rákbetegség támadta meg a kétgyermekes anyuka szemét.
Sarah Walter azt hitte belement valami a szemébe, amikor látása kicsit elhomályosodott – közölte a Sun. Csak akkor derült ki, hogy rákja van és el kell távolítani a szemgolyóját, amikor férje, Mark rábeszélte, hogy forduljon orvoshoz.
A 39 éves Sarah tavaly novemberben vette észre, hogy bal szemével homályosan lát. Eleinte semmi rosszra nem gondolt, azt hitte, valami belement a szemébe. Azonban, amikor néhány nap múlva sem múlt el a tünet, a nő úgy gondolta, szemüvegre lesz szüksége.
Férje, Mark azonban sürgette feleségét, hogy forduljon azonnal orvoshoz, mert komolyabb baj is lehet. A nő végül rávette magát a vizsgálatra és legnagyobb döbbenetére,
három nappal tünetei megjelenése után egy 4,5 cm-es daganatot mutattak ki nála, ami szeme negyedét borította.
A kétgyermekes édesanyát szemészeti melanomával, az egyik leggyakoribb típusú szemrákkal diagnosztizálták.
– fogalmazott Sarah, majd hozzátette:
A férjem valószínűleg megmentette az életemet azzal, hogy rábeszélt, hogy menjek el orvoshoz.
Ezek a szemészeti melanoma rákfajta tünetei
A szemészeti melanoma egy ritka rák, amely a szem pigmenttermelő sejtjeiben alakul ki. A tünetek közé tartozhat:
- a homályos látás,
- sötét foltok megjelenése az íriszen,
- fényvillanások látása
- vagy a szem irritációja.
Miután Sarah megtudta a diagnózist, választási lehetőséget kapott: vagy invazív sugárkezelést vállal, amely a látása elvesztéséhez vezethet, vagy eltávolítják a szemét és műszemet kap.
A nő számára ez teljes sokk volt, mivel csak azt hitte, új szemüvegre van szüksége. Az orvosa azt tanácsolta neki, inkább válassza a szem eltávolítását, mivel ez a leggyorsabb út a továbblépéshez – figyelembe véve ezzel gyermekeit is.
Szívszorító volt ezt hallani. Sokáig sírtam. Akkor csak azt akartam, hogy vágják ki a rákot
– fogalmazott a nő.
Ekkor még nem tudott a műszem létezéséről, el sem tudta képzelni, hogy fog kinézni a műtét után. Azt gondolta, majd összevarrják a szemét és lezárják, ezért valahol megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy „normálisan fog kinézni”.
Sarah január 2-án esett át a kétórás műtéten, ahol eltávolították a beteg szemét.
Bár heteken át minden nap napszemüveget viselt, hogy eltakarja a szemgolyó helyén lévő vörös üreget, júniusban műszemet kapott, ami sokat segített abban, hogy újra jobban érezze magát a bőrében.
Sarah most a rendszeres szűrésekre figyelmeztet.
Menjetek el rendszeres szemvizsgálatra! Ha korábban mentem volna, talán még lenne látásom! Mivel ez egy lassan növő rák, időben ki lehet szűrni.
Hozzátette, hogy sokan úgy léteznek, nem is tudják, mi zajlik „odabent”. A nő saját történetével szeretné növelni a tudatosságot és hálát érez, hogy megmentették életét.
Sarah részére GoFundMe-oldalt is nyitottak, ahol lehet adományozni a nő számára.
