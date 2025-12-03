25 éves lett a halálos izomsorvadással élő Dávid: "Minden pillanatban dönthetek úgy, hogy a reményt választom!"

Rostás Dávid 25 éves lett. A Duchenne-izomdisztrófiával élő fiatal férfi állapota miatt gyermekkorától kezdve kerekesszékbe kényszerült, mára pedig lélegeztetőgéppel él és napjait ágyban tölti. A Duchenne-kórral élők várható élettartama ritkán haladja meg a 40 évet, ám Dávid úgy döntött, hogy nem a korlátai, hanem a lelke és a gondolatai fogják meghatározni az életét. Mutatjuk, hogyan szülinapozott a Duchenne-szindrómás Dávid!

Dávid már 25 éve él a Duchenne-szindróma tüneteivel, ettől függetlenül pozitív és teljes életet él. Így ünnepelt idén a Duchenne-szindrómás Dávid (Fotó: Olvasói)

"Minden év értékesebbé teszi, hogy vagy" – 25 éves lett a Duchenne-szindrómás Dávid

Dávidot csendes derű, mély emberség és különös lelki erő lengi körül. Azok, akik ismerik őt, egybehangzóan állítják: Dávid mindennap példát mutat arról, hogyan lehet a legnehezebb helyzetekben is teljes életet élni, úgy, hogy közben másokat is felemel, és inspirál.

Minden nap lehetőség arra, hogy a lehető legteljesebb életet éljem, amire képes vagyok. Nem a körülmények határoznak, hanem az, hogy miként élem az élet apró pillanatait

– vallja a 25 éves, Duchenne-szindrómával élő Dávid.

A fiú az ujjai segítségével kommunikál, gondolatait lassan, apró mozdulatokkal írja le. Nem panaszkodik, nincs keserűsége, helyette a mélység, hála és a bölcsesség hatja át.

Megtanultam, hogy nem a tökéletesség a cél, hanem az, hogy mindent beleadjak abba, ami számít: a szeretetbe, a kreativitásba, az álmokba és az élet mindennapi csodáiba. Ezek ugyanis körülvesznek minket, csak sokan nem veszik észre, mert rohannak

– teszi hozzá Dávid.

Dávid saját életét úgy látja, mint folyamatos döntések sorát: minden reggel elhatározza, hogy nem a betegséget választja, hanem a fényt és a pozitivitást. Bár elismeri, hogy ezzel a betegséggel nem élhet sokáig, hiszen a Duchenne miatt izmai folyamatosan sorvadnak, és előbb-utóbb a szív- és légzőizma is feladja a küzdelmet.

Az élet nem mindig könnyű. De minden pillanatban dönthetek úgy, hogy a lehetőséget, a reményt és a szeretetet választom, még ebben a nehéz helyzetben is

– mondja.

Szülei és testvére szerint Dávid nemcsak él, hanem hatással van a világra. Bátorsága, mosolya és türelme olyan példát mutat, amelyre még az egészséges emberek is nehezen képesek. Testvére egy hosszú, szívből jövő üzenetben köszöntötte születésnapja alkalmából:

Drága testvérem, azt kívánom, hogy érezd, milyen sokat jelentesz. Azt is, hogy az álmaidnak legyen erejük szárnyra kelni, és az életed legyen tele fényekkel. Testvérem, minden év, amit együtt megélünk, még értékesebbé teszi, hogy vagy nekem. Maradj az, aki vagy: erős, szerethető, tiszta lelkű ember, aki mellett jobbá válik a világ. Köszönöm, hogy vagy

– írja Dávid testvére születésnapja alkalmából.