„Megpróbálkozunk a lehetetlennel!” – versenyt futnak az idővel a Duchenne-szindrómás Alex szülei

Négy hónapos korában diagnosztizálták a Csévharaszton élő gyermeknél a ritka genetikai betegséget. A Duchenne-szindrómás betegek ritkán élik meg a 25 éves kort, izmaik leépülnek és kerekesszékbe kényszerülnek. Ungár Alex szülei ebbe nem akarnak beletörődni. Tudják, hogy ezt a betegséget gyógyítani nem lehet, azonban késleltetni igen. Ungár Alex számára szülei szerint az Elevidys génterápia jelentené a megoldást, amit az Egyesült államokban és Dubajban végeznek, és a családnak 1,3 milliárd forintot kell kifizetnie érte.

Alexnél szerencsére időben, négy hónapos korában egy orvosi vizsgálat során fény derült a betegségére Fotó: Bama/Olvasói fotó

Számunkra Alex a legfontosabb, ezért elhatároztuk, hogy megpróbálkozunk a lehetetlennel, és előteremtjük ezt a hatalmas összeget. Még mindig nem hiszem el, hogy ez velünk történik, és el sem akarom képzelni, hogy a gyönyörű gyermekem nem tud majd futni, focizni, lépcsőzni

– sóhajt fel Simon Barbara, a gyermek édesanyja. Hozzáteszi, hogy a mosolygós kisfiúnál még ránézésre nyoma sincs a betegségnek, de rettegnek attól, hogy 2-3 évesen Alex is elkezd leépülni és kerekesszékbe kerül, majd később lélegeztetni kell. Ezért a szülők versenyt futnak az idővel, és mindent megtesznek azért, hogy összegyűjtsék a kezelés árát.

Alexnél szerencsére időben, négy hónapos korában, egy orvosi vizsgálat során fény derült a betegségére. Mi szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy a legtöbb gyermeknél csak akkor veszik észre a szülők, mikor baj van, és már nehezükre esik a járás, a lépcsőzés és a felállás. Magyarországon csak fejlesztésekkel és gyógyszerekkel tudjuk minimálisan késleltetni a betegség lefolyását. A génterápiának feltétele az, hogy Alex járóképes legyen, ezért versenyt futunk az idővel

– számol be az édesanya, akinek egyetlen vágya, hogy Alex ne kerüljön kerekesszékbe és lélegeztetőgépre.

Az alapítvány országszerte húsz forgalmas helyre helyezett ki adománygyűjtő ládát

Az Elevidys génterápia az orvostudomány jelenlegi állása szerint az egyetlen gyógymód, ami a duchenne-es betegek életét akár 50-60 éves korukig meghosszabbíthatja. A gyermek szülei Alex gyógyulására alapítványt hoztak létre és bíznak benne, hogy sikerül időben összegyűjteniük az óriási összeget.

Egy ismerősünktől értesültünk a lehetőségről, és azóta országszerte húsz forgalmas helyre tettünk ki adománygyűjtő ládát, főleg a Monori kistérségben és ismerősök révén Borsodban és Ráckeve környékén. Az adománygyűjtő ládák főként üzletekben és cégeknél találhatóak. A cégeknek ezt semmilyen hátránnyal nem jár, mert adunk nekik meghatalmazást a gyűjtéshez, és még akár jótékonysági események megszervezésével is tudnak segítséget nyújtani. Bízunk benne, hogy még több helyre kirakhatjuk ezeket a ládákat

– zárja a beszélgetést az édesanya, aki bízik benne, hogy erőfeszítéseiknek meglesz a gyümölcse és időben sikerül eljuttatniuk a kezelésre a fiukat.

Ha szeretnél segíteni, akkor a családdal ITT tudod felvenni a kapcsolatot.