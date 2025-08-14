RETRO RÁDIÓ

Mégsem ellenség a mesterséges intelligencia? Új szakmák jöhetnek

A mesterséges intelligencia nemcsak elveszi a munkánkat, hanem újat is adhat helyette.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.14. 14:00
mesterséges intelligencia jövő szakma munkahely

A gyorséttermi dolgozóktól és recepciósoktól kezdve a futárokon és raktári munkásokon át sok szakma veszélyben van, hogy mesterséges intelligencia helyettesítse. Bár körülbelül 40 olyan munkakör is van, amelyet „AI-biztosnak” tartanak.

A mesterséges intelligenciájé a jövő Fotó: Pexels/Pexels

A munkahelyek elvesztése mellett viszont a technológiával kapcsolatban adatvédelmi és álhírterjesztési aggodalmak is felmerülnek. Például nem igazán ajánlott, hogy a ChatGPT-nek mindent elmondjunk az életünkről. Pedig az AI nem feltétlenül rossz dolog: megfelelően használva segíthet az ismétlődő feladatokat gyorsabban elvégezni, megkönnyíteni az utazástervezést, sőt akár személyes „terapeutánkként” is működhet. Egy fontos előnyről viszont kevés szó esik: a magas fizetésű állásokról, amelyeket éppen az AI fog létrehozni emberek számára – áll a LadBible cikkében.

A Medium friss jelentése szerint itt az öt állás, amit a mesterséges intelligencia hoz majd létre, és amelyek jelenleg még nem léteznek – de akár óriási fizetést is adhatnak.

1. Érzelmi promptmérnök (AI Prompt Engineer for Emotions)

Az ilyen munkakör éves fizetése állítólag elérheti akár a 100 millió forintot. De mi is ez pontosan? Ahogy az AI egyre jobban próbálja megérteni az embereket, a cégeknek szükségük lesz valódi emberekre, akik megtanítják neki az érzelmeket. Ha például AI-terapeutával vagy trénerrel dolgozunk, fontos, hogy empátiát és érzelmi megértést is mutasson. Az emberi tudás és érintés ilyen kombinációja a cél sok termék fejlesztésénél.

2. Digitális személyiségtervező (Digital Persona Designer)

Lehet, hogy már láttad azokat a furcsa, AI által generált influenszereket az Instagramon – a tervezők feladata lehet, hogy ezeknek a virtuális személyiségeknek teljes háttértörténetet és hangot adjanak, például edzők vagy streamerek karaktereit kialakítva.

3. Etikai algoritmusellenőr (Ethical Algorithm Auditor)

Ha belegondolunk, minden személyre szabott tartalom a közösségi médiában algoritmusok révén készül. De ha egy algoritmus elkezd elfogult vagy furcsa dolgokat kiadni, a cégek – vagy talán már most is – független ellenőröket fogadhatnak, hogy átvizsgálják az eredményeket, és biztosítsák a tisztességet ezekben a bonyolult gépi tanulási rendszerekben.

4. Szintetikus memóriakurátor (Synthetic Memory Curator)

Kevesen gondolnak bele, hogy az AI-nak is van „memóriája” – és abba, hogy vajon képes-e valaha bármit is elfelejteni. A szintetikus memóriakurátor feladata az lesz, hogy adattudományi, történetmesélési és mentális egészségügyi ismeretekkel formálja azokat az AI-társakat, amelyek személyes élményeket és beszélgetéseket kísérnek.

5. AI-világépítő a valóságban (AI World Builder – in Real Life)

Mindannyian tudjuk, hogy a GTA fejlesztői mesterei a virtuális világteremtésnek, de hamarosan tervezőkre lesz szükség, akik AI-alapú valódi tereket hoznak létre: például okososztálytermeket, alkalmazkodó városokat és olyan otthonokat, amelyek megtanulják a lakók szokásait.

 

