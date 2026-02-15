Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába
Orbán Viktor évértékelő beszédében kifejtette: Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy.
Orbán Viktor miniszterelnöki évértékelő beszédében kifejtette: Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy. Az áprilisi választás lesz az utolsó magyar választás a háború előtt. Ennek a kormánynak kell majd döntenie háború és béke kérdésében.
Orbán Viktor: Nem, nem és nem!
Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajna területén legyőzik az oroszokat. Magyarországon és Szlovákián kívül mindenhol háborús készülődés folyik.
9 országban már van kötelező sorkatonai szolgálat. Van, ahol a nőkre is kiterjesztették. Útmutatókat küldenek a lakosságnak, mit kell tenniük háború esetén. A katonai kiadások kilőttek. Megállapodásokat írtak alá csapatok Ukrajnába küldéséről.
Eddig közel 200 milliárd eurót költött Brüsszel az ukrán háborúra. Decemberben újabb 90 milliárd eurós hitel. Ukrajna csak nyeli tovább a pénzt. 800 milliárdot követelnek működésre, és 700 milliárdot hadseregre.
Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába. Nem, nem és nem!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre