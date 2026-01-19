„Az életüket köszönhetik neki” – Két kislány alatt szakadt be az Ipoly jege, helyi hősnek köszönhetik az életüket
A két kislány alatt pillanatok alatt beszakadt a jég, ők pedig a 80 centis fagyos vízbe csúsztak. Nem tudtak kijönni, de szerencsére egy helyi lakos észrevette, és a jégre húzta a sikoltozó gyerekeket, a biztos halált jelentő Ipolyból. Mint azt a tűzoltók és a kislányok egyik szerette is leszögezte: a kamaszok neki köszönhetik az életüket.
Rég nem látott, télies idő köszöntött januárban Magyarországra, az ország így már hetek óta hó- és jégpáncél alatt van. A ritka hideg időben a tavaink és folyóink is befagytak, nem csoda, hogy sokakat jégre csábít a ritka jelenség. Azonban a hatóságok óva intenek mindenkit attól, hogy a folyókra merészkedjenek: a jég ugyanis pillanatok alatt beszakadhat és elnyelhet bárkit. Így történt ez az Ipolyon is vasárnap, ahol Szob körül két kamasz kislány délutánja torkollott kis híján katasztrófába.
Hős civil mentett életet az Ipolynál
Január 18-án délután ugyanis két kamaszlány úgy gondolta, sétál egyet a szinte mesebelinek tűnő, befagyott Ipolyon. Az egyenletlen jég azonban pillanatok alatt beszakadt, a lányokat pedig elnyelte a jeges sötétség. A kislányok mellett azonban szorosan ott állt az őrangyaluk: a sikolyaikat ugyanis egy arra járó, helyi férfi meghallotta. Azonnal cselekedett, amivel nagy valószínűséggel a két kislány életét mentette meg.
Szerencsére egy arra sétáló szobi lakos észlelte, hogy két személy a vízből segítségért kiabál. Azonnal a két kiskorú segítségére sietett és a vízből a jégre húzta őket. Az életüket köszönhetik neki! Utána a segélyhívó számát hívta
– közölte a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ők és a vámosmikolai önkéntes tűzoltók vitték a jégről a mentőbe a lányokat, akik így egy durva sokkal és enyhe hipotermiás állapottal megúszták az életveszélyes kalandot.
A lányokat ezután kórházba vitték, de úgy tudjuk, hogy a sokkon és az enyhe kihűlésen kívül valóban nem esett nagyobb bajuk, hamarosan hazavihették őket a szeretteik. Az egyik kislány rokona is meghatottan mondott köszönetet a tűzoltóknak.
Vigyázzon mindenki, mert sajnos a baj nagyon hamar megtörténik. Szülőként szörnyű érzés ilyen hívást kapni, és várakozni, hogy mit mond az orvos. De szerencsére a hősök köztünk járnak
– írta a férfi bejegyzésében, hozzátéve: nem is tudja, ilyenkor mit lehet mondani.
Egy hatalmas köszönömön kívül nem tud az ember mást mondani, pedig az élete értelmét mentették meg
– szögezte le. Az esetről az Operatív Törzs is beszámolt, megerősítve, hogy a gyerekek jól vannak.
„Vasárnap 16 óra körül Ipolydamásd és Szob között egy 13 és egy 15 éves lány az Ipoly jegére ment, amely beszakadt alattuk. Egy járókelő mentette ki a két fiatalt a 80 centiméteres jeges vízből, a kiérkező tűzoltók és rendőrök hordágyra fektették és átadták őket a mentőknek. A mentők a Váci Jávorszky Ödön Kórházba szállították a két lányt, ahol az áthűlt alsó végtagjaikat visszamelegítették. Fagyási sérülést nem szenvedtek, tegnap este hazamehettek” – közölte az esetről az Operatív Törzs. Hozzátették, továbbra sem tanácsos a folyóvizek jegére merészkedni:
Ez az eset is jól mutatja, hogy a folyóvizek jegén tartózkodni életveszélyes. Az Operatív Törzs mindenkit arra kér, hogy folyóvizek jegére ne menjen rá. Mostanra több tó jege is alkalmassá vált a téli sportolásra, de kizárólag a kijelölt területen szabad a jégre menni.
Tanácsok a szabadtéri korcsolyázóknak
- Nem tanácsos egyedül korcsolyázni, ha többen vagyunk, tudunk egymásra figyelni, segítséget hívni.
- Ha ropogást, recsegést hallunk, azonnal hasaljunk a jégre, és próbáljunk meg a part felé hason csúszva eljutni.
- Minél nagyobb testfelülettel vagyunk a jégen, annál kisebb az esélye, hogy beszakad
- Ha a jég beszakadt, próbáljunk hason felfeküdni a vízre és mellúszással ráúszni a part felőli jégre
- Ha a jég alá kerül valaki, akkor van esélye túlélni, ha felfelé néz és a fények alapján megtalálja a léket a jégen, ahol beszakadt
- Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot!
