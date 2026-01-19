„Az életüket köszönhetik neki” – Két kislány alatt szakadt be az Ipoly jege, helyi hősnek köszönhetik az életüket

Rég nem látott, télies idő köszöntött januárban Magyarországra, az ország így már hetek óta hó- és jégpáncél alatt van. A ritka hideg időben a tavaink és folyóink is befagytak, nem csoda, hogy sokakat jégre csábít a ritka jelenség. Azonban a hatóságok óva intenek mindenkit attól, hogy a folyókra merészkedjenek: a jég ugyanis pillanatok alatt beszakadhat és elnyelhet bárkit. Így történt ez az Ipolyon is vasárnap, ahol Szob körül két kamasz kislány délutánja torkollott kis híján katasztrófába.

Két kamaszlány alatt szakad be az Ipoly jege (Fotó: Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook)

Hős civil mentett életet az Ipolynál

Január 18-án délután ugyanis két kamaszlány úgy gondolta, sétál egyet a szinte mesebelinek tűnő, befagyott Ipolyon. Az egyenletlen jég azonban pillanatok alatt beszakadt, a lányokat pedig elnyelte a jeges sötétség. A kislányok mellett azonban szorosan ott állt az őrangyaluk: a sikolyaikat ugyanis egy arra járó, helyi férfi meghallotta. Azonnal cselekedett, amivel nagy valószínűséggel a két kislány életét mentette meg.

Szerencsére egy arra sétáló szobi lakos észlelte, hogy két személy a vízből segítségért kiabál. Azonnal a két kiskorú segítségére sietett és a vízből a jégre húzta őket. Az életüket köszönhetik neki! Utána a segélyhívó számát hívta

– közölte a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ők és a vámosmikolai önkéntes tűzoltók vitték a jégről a mentőbe a lányokat, akik így egy durva sokkal és enyhe hipotermiás állapottal megúszták az életveszélyes kalandot.

Az életüket köszönhetik a hős civilnek (Fotó: Vámosmikolai Önkormányzati Tűzoltóság/Facebook)

A lányokat ezután kórházba vitték, de úgy tudjuk, hogy a sokkon és az enyhe kihűlésen kívül valóban nem esett nagyobb bajuk, hamarosan hazavihették őket a szeretteik. Az egyik kislány rokona is meghatottan mondott köszönetet a tűzoltóknak.

Vigyázzon mindenki, mert sajnos a baj nagyon hamar megtörténik. Szülőként szörnyű érzés ilyen hívást kapni, és várakozni, hogy mit mond az orvos. De szerencsére a hősök köztünk járnak

– írta a férfi bejegyzésében, hozzátéve: nem is tudja, ilyenkor mit lehet mondani.

Egy hatalmas köszönömön kívül nem tud az ember mást mondani, pedig az élete értelmét mentették meg

– szögezte le. Az esetről az Operatív Törzs is beszámolt, megerősítve, hogy a gyerekek jól vannak.