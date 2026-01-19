Az Operatív Törzs szerint a meteorológiai előrejelzések szerint az Alföldön, Budapesten és a Dunántúl egyes részein várható borult, ködös időjárás, máshol többnyire napos idő lesz. A borult területeken előfordulhat minimális hószállingózás és ónos szitálás, egyébként száraz, de hideg idő várható; a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és plusz 1 Celsius-fok között várható, késő este északkeleten mínusz 15, akár mínusz 20 fokra hűl le a levegő.

Kitértek arra is, hogy a rendkívüli hideg miatt január 15-e óta már 1891 köbméter tűzifát biztosított az állam a rászorulóknak, ebből 778 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 1113 pedig az önkormányzatokhoz került.

Vasárnap 234 tűzoltó végezte a tűzifa szállítás előtti feldarabolását, 503 katona, rendőr és polgárőr 186 járművel juttatta az életmentő tüzelőt azoknak a rászorulóknak, akiknek nem volt mivel fűteniük. Vasárnap 193 helyszínre összesen 843 köbméter tűzifa jutott el. 75 köbmétert közvetlenül rászorulóknak, 768-at pedig az önkormányzatokhoz vittek, 118 településre jutott el tüzelő - írták.

Közölték azt is, hogy vasárnap 16 óra körül Ipolydamásd és Szob között egy 13 és egy 15 éves lány az Ipoly jegére ment, amely beszakadt alattuk, egy járókelő mentette ki a két fiatalt a 80 centiméteres jeges vízből, a kiérkező tűzoltók és rendőrök átadták őket a mentőknek. A mentők a Váci Jávorszky Ödön Kórházba szállították a két lányt, ahol az áthűlt alsó végtagjaikat visszamelegítették, fagyási sérülést nem szenvedtek, vasárnap este hazamehettek.

Megjegyezték: ez az eset is jól mutatja, hogy a folyóvizek jegén tartózkodni életveszélyes, az operatív törzs mindenkit arra kér, hogy folyóvizek jegére ne menjen rá.

Mostanra több tó jege is alkalmassá vált a téli sportolásra, de kizárólag a kijelölt területen szabad a jégre menni - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy nem tanácsos egyedül korcsolyázni.

Ha ropogást, recsegést hallunk, azonnal hasaljunk a jégre, és próbáljunk meg a part felé hason csúszva eljutni. Minél nagyobb testfelülettel vagyunk a jégen, annál kisebb az esélye, hogy beszakad. Ha a jég beszakadt, próbáljunk hason felfeküdni a vízre és mellúszással ráúszni a part felőli jégre. Ha a jég alá kerül valaki, akkor van esélye túlélni, ha felfelé néz és a fények alapján megtalálja a léket a jégen, ahol beszakadt. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívószámot.