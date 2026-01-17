Operatív Törzs: vasárnap estétől extrém hideg várható

A meteorológiai előrejelzések szerint gyenge eső, a Nyugat-Dunántúlon akár kevés ónos eső is előfordulhat, emellett többfelé ködre kell számítani. A hőmérséklet -2 és +5 Celsius-fok között valószínű, késő este helyenként -10 fok is lehet - derült ki az Operatív Törzs legfrissebb közleményéből.

Extrém hidegre figyelmeztet az Operatív Törzs / Fotó: Pexels / Képünk illusztráció

Elzárt település sehol nincs sehol az országban. Útlezárás, súlykorlátozás nincs érvényben.

173 tűzoltó a rászorulóknak szánt tűzifa szállítás előtti feldarabolását végezte. 475 katona, rendőr és polgárőr 108 járművel juttatta az életmentő tüzelőt azoknak a rászorulóknak, akiknek nem volt mivel fűteniük. Pénteken 326 helyszínre jutott tüzelő, mindenhová egy köbméter. Nyíregyházán a fa rakodásában fogvatartottak is részt vettek. A tüzelő rászorulókhoz juttatása a hétvégén is folyamatos.

A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 80 helyszínre, közlekedési balesetekhez és épületkárokhoz riasztották.

Kecskeméten egy családi ház tetőszerkezete a hó miatt megrogyott, a ház lakhatatlanná vált. Az ott élő 3 embert az önkormányzat helyezte el.

Nagykőrösön is beomlott egy családi ház teteje, a ház lakhatatlanná vált, az ott lakó ember rokonokhoz ment.

Jánoshalmán egy családi ház felázott, részben összedőlt, lakhatatlanná vált, egy lakója rokonoknál lett elhelyezve.

Szolnokon egy nagytestű kutya a jeges Zagyvába esett, a tűzoltók mentették ki az állatot.

A rendőrséget 176 közlekedési balesethez riasztották, halálos baleset nem történt, 21 személyi sérüléssel járt. A rendőrök a polgárőrséggel közösen 2303 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 106 esetben nyújtottak számukra segítséget. 741 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 3 embert kellett figyelmeztetni.

A mentőszolgálat 4176 esethez vonult tegnap.

Pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatás helyreállítása szombat reggel Felsőtárkányban 20 fogyasztónál van folyamatban.

Az egészséges ivóvízellátás tegnap 41 településen és a XII. kerületben akadozott, 7508 fogyasztót érintett. A hibaelhárítás 3 fogyasztási helyen van folyamatban, amely 402 háztartást érint.