Nem kímél minket az időjárás: a havazás után most ismét az ónos esővel kell felvennünk a harcot
Már nem sokáig gyönyörködhetünk a fehér, havas tájban, ugyanis a következő napokban ónos eső zúdul az országra. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!
A következő napokra jobb lesz mindenkinek felkészülni, ugyanis a havazást lassanként felváltja az ónos eső, így igazi veszélyes kombinációval készül az időjárás.
Hó helyett ónos esővel tesz nekünk keresztbe az időjárás
Szerda, január 14.
Az országban sokfelé sűrű köd képződik, csak a délnyugati határ közelében lehet szakadozottabb a felhőzet. Helyenként gyenge ónos csapadékra lehet számítani, köztük Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben is, ahol a HungaroMet oldala citromsárga riasztást adott ki az ónos eső miatt. A nap folyamán zúzmara is kialakulhat, illetve szállingózó hóra is lehet számítani. A minimumok -7, a maximumok +2 fok körül alakulnak.
Csütörtök, január 15.
Ezen a napon is marad a borult ég és a makacs ködfoltok, de némi napsütésre lehet számítani az ország délnyugati részén. Időnként előfordulhat ónos ködszitálás vagy gyenge hószállingózás. A hőmérséklet -2 és +5 fok között várható, miközben az északkeleti területek maradnak a leghidegebbek.
Péntek, január 16.
Marad a párás, ködös, borongós idő. Helyenként ónos szitálás vagy gyenge eső is kialakulhat. A hőmérséklet +2 fok körül alakul – írta a Köpönyeg.
