Nem kímél minket az időjárás: a havazás után most ismét az ónos esővel kell felvennünk a harcot

A következő napokra jobb lesz mindenkinek felkészülni, ugyanis a havazást lassanként felváltja az ónos eső, így igazi veszélyes kombinációval készül az időjárás.

Ónos esővel folytatja a hetet az időjárás Fotó: unsplash

Hó helyett ónos esővel tesz nekünk keresztbe az időjárás

Szerda, január 14.

Az országban sokfelé sűrű köd képződik, csak a délnyugati határ közelében lehet szakadozottabb a felhőzet. Helyenként gyenge ónos csapadékra lehet számítani, köztük Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben is, ahol a HungaroMet oldala citromsárga riasztást adott ki az ónos eső miatt. A nap folyamán zúzmara is kialakulhat, illetve szállingózó hóra is lehet számítani. A minimumok -7, a maximumok +2 fok körül alakulnak.

Csütörtök, január 15.

Ezen a napon is marad a borult ég és a makacs ködfoltok, de némi napsütésre lehet számítani az ország délnyugati részén. Időnként előfordulhat ónos ködszitálás vagy gyenge hószállingózás. A hőmérséklet -2 és +5 fok között várható, miközben az északkeleti területek maradnak a leghidegebbek.

Péntek, január 16.

Marad a párás, ködös, borongós idő. Helyenként ónos szitálás vagy gyenge eső is kialakulhat. A hőmérséklet +2 fok körül alakul – írta a Köpönyeg.