RETRO RÁDIÓ

Nem kímél minket az időjárás: a havazás után most ismét az ónos esővel kell felvennünk a harcot

Már nem sokáig gyönyörködhetünk a fehér, havas tájban, ugyanis a következő napokban ónos eső zúdul az országra. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 06:00
időjárás ónos eső havazás

A következő napokra jobb lesz mindenkinek felkészülni, ugyanis a havazást lassanként felváltja az ónos eső, így igazi veszélyes kombinációval készül az időjárás.

Ónos esővel folytatja a hetet az időjárás.
Ónos esővel folytatja a hetet az időjárás  Fotó:  unsplash

Hó helyett ónos esővel tesz nekünk keresztbe az időjárás

Szerda, január 14.

Az országban sokfelé sűrű köd képződik, csak a délnyugati határ közelében lehet szakadozottabb a felhőzet. Helyenként gyenge ónos csapadékra lehet számítani, köztük Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben is, ahol a HungaroMet oldala citromsárga riasztást adott ki az ónos eső miatt. A nap folyamán zúzmara is kialakulhat, illetve szállingózó hóra is lehet számítani. A minimumok -7, a maximumok +2 fok körül alakulnak.

Csütörtök, január 15.

Ezen a napon is marad a borult ég és a makacs ködfoltok, de némi napsütésre lehet számítani az ország délnyugati részén. Időnként előfordulhat ónos ködszitálás vagy gyenge hószállingózás. A hőmérséklet -2 és +5 fok között várható, miközben az északkeleti területek maradnak a leghidegebbek.

Péntek, január 16.

Marad a párás, ködös, borongós idő. Helyenként ónos szitálás vagy gyenge eső is kialakulhat. A hőmérséklet +2 fok körül alakul – írta a Köpönyeg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu