RETRO RÁDIÓ

Hóhelyzet: újabb változás Ferihegyen, erről minden utazónak tudnia kell

Fontos bejelentést tett a Budapest Airport. Így alakul a hóhelyzet a reptéren.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.13. 13:49
Budapest Airpor hóhelyzet Liszt Ferenc repülőtéren

Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból 10:25 óta átmenetileg nem indított és fogadott járatokat. A hóhelyzet miatt új közleményt osztott meg a repülőtér.

Változás következett be a hóhelyzet miatt
Új közleményt adott ki a repülőtér a hóhelyzet miatt (Fotó: Jászai Csaba / MTI – Képünk illusztráció)

Változás következett be a hóhelyzet miatt

A Budapest Airport Facebook-oldalán tudatta a frissítést az utazókkal. A budapesti repülőtér 10:25 óta biztonsági okokból átmenetileg nem fogadott és nem indított járatokat.

A repülőtéren és környezetében január 13., kedd hajnal óta havazás, illetve ónos eső tapasztalható, ezen felül a délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú cargo járatának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról a fűbe, aminek következtében a légijármű elakadt.

Jó hír: újra megnyílt a repülőtér

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hétfőn 13 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel. A Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad ki a repülőtér aktuális körülményeiről. Az utasokat arra kérik, hogy járatukkal kapcsolatos legfrissebb információkért kövessék a repülőtér weboldalát ITT, illetve a légitársaságok tájékoztatásait.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu