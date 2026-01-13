Hóhelyzet: újabb változás Ferihegyen, erről minden utazónak tudnia kell

Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból 10:25 óta átmenetileg nem indított és fogadott járatokat. A hóhelyzet miatt új közleményt osztott meg a repülőtér.

Új közleményt adott ki a repülőtér a hóhelyzet miatt (Fotó: Jászai Csaba / MTI – Képünk illusztráció)

Változás következett be a hóhelyzet miatt

A Budapest Airport Facebook-oldalán tudatta a frissítést az utazókkal. A budapesti repülőtér 10:25 óta biztonsági okokból átmenetileg nem fogadott és nem indított járatokat.

A repülőtéren és környezetében január 13., kedd hajnal óta havazás, illetve ónos eső tapasztalható, ezen felül a délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú cargo járatának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról a fűbe, aminek következtében a légijármű elakadt.

Jó hír: újra megnyílt a repülőtér

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hétfőn 13 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel. A Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad ki a repülőtér aktuális körülményeiről. Az utasokat arra kérik, hogy járatukkal kapcsolatos legfrissebb információkért kövessék a repülőtér weboldalát ITT, illetve a légitársaságok tájékoztatásait.