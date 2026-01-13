Hóhelyzet Ferihegyen: a reptér biztonsági okokból 10:25 óta átmenetileg nem indít és fogad járatokat

Súlyosbodik a hóhelyzet Ferihegyen, egy repülőgép a hó és az ónos eső miatt megcsúszott a gurulóúton. A baleset miatt folyamatosan dolgoznak a futópályák, gurulóutak és forgalmi előterek tisztításán.

Súlyos a hóhelyzet Ferihegyen, biztonsági okokból átmenetileg nem indítanak és fogadnak járatokat (Fotó: Jászai Csaba / mti)

Súlyos a hóhelyzet Ferihegyen

Az ország több térségében, valamint Budapesten is riasztást adtak ki ónos eső miatt, amely a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működését sem kíméli. Bár a légikikötő egy ideig mindkét futópályával üzemelt, és a járatok közlekedése biztonságosan zajlott, a szélsőséges időjárás érezhetően lassította a forgalmat. A reptér üzemeltetője korábban jelezte, hogy a következő órákban késésekre, sőt járattörlésekre is számítani lehet, ezért az utasok türelmét kérték.

A repülőtér területén és környékén kedd hajnal óta havazás és ónos eső nehezíti a közlekedést, emiatt a légikikötőben a legmagasabb szintű téli készenlétet rendelték el. A Budapest Airport munkatársai folyamatosan dolgoznak a futópályák, gurulóutak és forgalmi előterek tisztításán, hogy fenntartsák az üzemelés feltételeit.

Nem sokkal délelőtt 10 óra után azonban incidens történt: az AIRportal beszámolója szerint egy Ethiopian Cargo üzemeltetésű Boeing 777F teherszállító repülőgép megcsúszott a gurulóúton, miközben az állóhely felé haladt. A személyzet vontatást kért, ám a repülőgép jelentős tömege miatt ezt nem tudták azonnal megoldani. Információk szerint a rakományt részben vagy teljes egészében a helyszínen kellett kirakodni, mielőtt a gépet visszavontatták volna a gurulóútra – írja az Origo.