Még csak távolból sem látjuk a tavaszt - nem kímél a fagy a napokban sem

Nem kímél a fagy! Többnyire felhős, párás időjárásra számíthatunk, sok helyen tartós köddel és ködszitálással, akár ónos formában is. Emiatt még mindig óvatosan és körültekintően kell, hogy vezessünk! A hőmérséklet reggel és napközben is fagypont körül alakul, csak a baranyai térségben maradhat kissé enyhébb.

Nincs még vége! Jeges, ónos esős időjárásra számíthatunk

Forrás: Pexels (illusztráció!)

A hétvégi időjárás sem kecsegtet tavaszi idővel

Nincs jó hírünk azoknak, akik várják a napos, meleg évszakokat! Pénteken az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás, de a délnyugati, valamint az északkeleti tájakon kevesebb felhő valószínű. Ónos szitálás, szitálás bármikor előfordulhat.

Helyenként előfordulhat kisebb ónos eső, eső, az Északi-középhegységben akár havas eső is lehet.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -3 és +3 fok között változik, de délnyugaton néhol ennél jóval enyhébb lehet az idő.