Még csak távolból sem látjuk a tavaszt - nem kímél a fagy a napokban sem
Sokan várják a tavaszt, azonban ezen a hétvégén még nem érkezik meg, ezért érdemesebb addig otthon bekuckózva várni. A hétvégi időjárás nem hoz mást, mint hideget, esőt és a nem túl közkedvelt ónos esőt.
Nem kímél a fagy! Többnyire felhős, párás időjárásra számíthatunk, sok helyen tartós köddel és ködszitálással, akár ónos formában is. Emiatt még mindig óvatosan és körültekintően kell, hogy vezessünk! A hőmérséklet reggel és napközben is fagypont körül alakul, csak a baranyai térségben maradhat kissé enyhébb.
A hétvégi időjárás sem kecsegtet tavaszi idővel
Nincs jó hírünk azoknak, akik várják a napos, meleg évszakokat! Pénteken az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás, de a délnyugati, valamint az északkeleti tájakon kevesebb felhő valószínű. Ónos szitálás, szitálás bármikor előfordulhat.
Helyenként előfordulhat kisebb ónos eső, eső, az Északi-középhegységben akár havas eső is lehet.
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -3 és +3 fok között változik, de délnyugaton néhol ennél jóval enyhébb lehet az idő.
- Szombaton a nap elején még megmarad a borult, párás idő, majd délutántól északkelet felől felszakadozhat a ködfelhőzet. Az északkeleti szél élénkül. Kora délután általában 0 és +5 fok közé melegszik a levegő, délnyugaton ennél kissé magasabb értékek is lehetnek.
- Vasárnap változó felhőzet mellett északkeleten több, délnyugaton kevesebb napsütés valószínű. Az élénk északkeleti szél egyre hidegebb légtömegeket sodorhat térségünkbe, délután többfelé ismét 0 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.
