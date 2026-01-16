RETRO RÁDIÓ

Még csak távolból sem látjuk a tavaszt - nem kímél a fagy a napokban sem

Sokan várják a tavaszt, azonban ezen a hétvégén még nem érkezik meg, ezért érdemesebb addig otthon bekuckózva várni. A hétvégi időjárás nem hoz mást, mint hideget, esőt és a nem túl közkedvelt ónos esőt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.16. 06:00
időjárás időjárásjelentés időjárási helyzet

Nem kímél a fagy! Többnyire felhős, párás időjárásra számíthatunk, sok helyen tartós köddel és ködszitálással, akár ónos formában is. Emiatt még mindig óvatosan és körültekintően kell, hogy vezessünk! A hőmérséklet reggel és napközben is fagypont körül alakul, csak a baranyai térségben maradhat kissé enyhébb.

Nincs még vége! Jeges, ónos esős időjárásra számíthatunk
Nincs még vége! Jeges, ónos esős időjárásra számíthatunk
Forrás: Pexels (illusztráció!)

A hétvégi időjárás sem kecsegtet tavaszi idővel

Nincs jó hírünk azoknak, akik várják a napos, meleg évszakokat! Pénteken az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás, de a délnyugati, valamint az északkeleti tájakon kevesebb felhő valószínű. Ónos szitálás, szitálás bármikor előfordulhat.

Helyenként előfordulhat kisebb ónos eső, eső, az Északi-középhegységben akár havas eső is lehet.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -3 és +3 fok között változik, de délnyugaton néhol ennél jóval enyhébb lehet az idő.

  • Szombaton a nap elején még megmarad a borult, párás idő, majd délutántól északkelet felől felszakadozhat a ködfelhőzet. Az északkeleti szél élénkül. Kora délután általában 0 és +5 fok közé melegszik a levegő, délnyugaton ennél kissé magasabb értékek is lehetnek.
  • Vasárnap változó felhőzet mellett északkeleten több, délnyugaton kevesebb napsütés valószínű. Az élénk északkeleti szél egyre hidegebb légtömegeket sodorhat térségünkbe, délután többfelé ismét 0 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu