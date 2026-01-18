Figyelmeztet a meteogyógyász: hétfőtől egy durva szibériai anticiklon érkezik Magyarországra

Az elmúlt hetekben újra megtapasztalhattuk, hogy milyen is az a tél, amikor tisztes mennyiségű hó esik. Bár a hó azóta majdnem mindenhol elolvadt, vagy legalábbis összezsugorodott, most egy másik emberpróbáló arcát mutatja meg a tél. Jön a szibériai hideg, legalábbis erre figyelmeztet a meteogyógyász.

A meteogyógyász arra figyelmeztet, hogy szibériai hideg árasztja el az országot Fotó: Komka Péter/MTI

Nagyon veszélyes lesz ez a ránk húzódó rendkívül erős szibériai anticiklon, elsősorban a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek számára.

Olyan hideghullámban lesz részünk a jövő hét folyamán amit nagyon régóta nem tapasztaltunk! Sorozatban kell számítanunk mínusz 20 fok körüli, sőt az annál erősebb fagyokra, sokfelé a maximumok is megrekednek mínusz 10 fok körül

– mondja dr. Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója.

Dr. Pintér Ferenc szerint extrém időjárási helyzet előtt állunk Fotó: Meteo Klinika

A meteogyógyász két rendkívüli problémára is felhívja a figyelmet

Rendkívül magas most a légnyomás és a légszennyezettség! Az arra érzékenyeknél erősödnek a keringési, mellkasi, légzési és vérnyomásos panaszok, így kialakulhatnak szívinfarktusok, sztrókos esetek is. A görcsös folyamatok fejfájásban és ízületi fájdalmakban is megmutatkozhatnak, de egyre erősebben jelentkezik a fokozott fáradtságérzet, és a tartósan borult területeken a szédülés és a kedélyállapot romlása

– mondja a meteogyógyász.

Nézzük akkor konkrétabban, hogy milyen hőfokokra is számíthatunk az előttünk álló héten. Nos, a met.hu prognózisa szerint mindenképpen szükségünk lesz a meleg kabáton túl sapkára, sálra és kesztyűre is.

Hétfőre virradóra a hőmérséklet az ország több pontján mínusz 20 fokig is süllyedhet és lesznek helyek, ahol napközben sem lesz melegebb mínusz 8 foknál. Keddre, szerdára és csütörtökre virradóra mínusz 8 és mínusz 21 fok közé zuhan a hőmérő higanyszála, ezekben a napokban a maximumok plusz 3 és mínusz 8 fok között lesznek. Jövő hét hétvégére csak minimálisan enyhülnek az éjszakai fagyok, így még ekkor is mínusz 10–15 fokokat mérhetünk és napközben sok helyen még mindig fagyni fog.