Sűrű köd és extrém hideg – tovább büntet az idei tél

Továbbra is keményebb oldalát mutatja a tél: vasárnapra több vármegyére is elsőfokú riasztást adtak ki. Sűrű köd és extrém hideg várható. Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére tartós, sűrű köd, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye extrém hideg miatt adtak ki citromsárga riasztást.

Sűrű köd és extrém hideg várható vasárnap (Fotó: pexels.com)

Sűrű köd és extrém hideg: a hőmérséklet -15 fok alá csökkenhet

Vasárnap főleg északkeleten és a Dunántúlon lehet napsütés, máshol tartósan ködös, ködfelhős idő várható – ezeken a tájakon szállingózhat a hó is. Reggel -15 és -5, délután -5 és +1 fok között várható a hőmérséklet, a borultságtól függően.

Hétfőn napos, és tartósan borult, párás körzetek lehetnek. A borult, párás tájakon hószállingózás és zúzmara-lerakódás is lehet. Egész nap fagyni fog: -9 és 0 fok között valószínű mindössze a csúcsérték.

Kedden sok napsütésre van kilátás, inkább csak néhol marad meg a ködfelhőzet. Rendkívül hideg lesz, hiszen éjszaka akár -20 fok is lehet. Délután is csak -6 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

Szerdán folytatódik a dermesztően hideg idő, ugyanakkor ismét több helyen várható napsütés. Emellett maradnak felhős, ködös területek is. -9, 0 fok ígérkezik délután – szól a Köpönyeg.hu meteorológiai portál prognózisa.