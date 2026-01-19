RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: leállt a távhőszolgáltatás a magyar városban

Műszaki hiba történt. Leállt a távhőszolgáltatás, lépett az Operatív Törzs.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.19. 21:33
Módosítva: 2026.01.19. 21:34
műszaki hiba távhőszolgáltatás Kazincbarcika

Műszaki hiba miatt szünetel az önkormányzat által üzemeltetett távhőszolgáltatás Kazincbarcikán. Leállt a távhőszolgáltatás – a szolgáltatás-kiesés jelenlegi információk szerint maximum 8710 fogyasztót, 16 ezer lakost érinthet. Az önkormányzat kezelésében lévő távhőszolgáltató dolgozik a hiba elhárításán és az érintett fogyasztási helyek minimálisra csökkentésén – tájékoztatta a katasztrófavédelem a Metropolt.

Leállt a távhőszolgáltatás Kazincbarcikán
Leállt a távhőszolgáltatás Kazincbarcikán (Fotó: Pixabay.com)

Leállt a távhőszolgáltatás Kazincbarcikán, lépett az Operatív Törzs

A távhőrendszer sokáig tartja a meleget, a lakások várhatóan kedd délutánra hűlnek le 18 Celsius-fokosra, amennyiben nem sikerül addig kijavítani a hibát. A katasztrófavédelem a volántársasággal melegedőbuszokat, az önkormányzattal közösen melegedőhelyeket készít elő, arra az esetre, ha szükség lenne ezekre. Amennyiben indokolt, melegedővonat is bevethető a helyszínen. Az Operatív Törzs felmérte a köznevelési intézményeket, a jelenlegi információk alapján egy óvodát érint a szolgáltatás kiesése. A városi kórház átállt a saját fűtési rendszerére, minden kórterem fűthető, a betegek ellátása zavartalan. A katasztrófavédelem és a védelmi bizottság minden támogatást megad az önkormányzat és a helyiek számára.

Az Egressy Béni Művelődési Központot melegedőhelyként megnyitották, azonban egyelőre senki nem vette igénybe. Címe: Kazincbarcika, Fő tér 5.

 

