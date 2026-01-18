RETRO RÁDIÓ

Felcsaptak a lángok Kazincbarcikán, egy ember életét követelte

Kazincbarcikán tragédia történt. Pusztító lakástűz oltott ki egy emberi életet.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.18. 10:21
Módosítva: 2026.01.18. 12:21
meghalt kazincbarcikán középkorú férfi tűz

 Lakástűzben meghalt egy középkorú férfi Kazincbarcikán – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője vasárnap az MTI-vel.

Lakástűz
 Lakástűzben meghalt egy középkorú férfi Kazincbarcikán / Fotó: Freepik

Lakástűz: Felcsaptak a lángok Kazinbarcikán

Dóka Imre tájékoztatása szerint szombat késő este kigyulladt egy negyven négyzetméteres, kétszintes hétvégi ház Kazincbarcikán, az Izbonyó dűlőn. Az épület alsó szintjén keletkezett a tűz, amely átterjedt a tetőszerkezetre is.

 

A tűzoltók több oldalról fékezték meg a lángokat. Az égő épületben egy középkorú férfi tartózkodott, akin már nem lehetett segíteni

– tette hozzá.

A tűzoltó őrnagy azt írta, nem zárható ki, hogy a tüzet egy elektromos hősugárzó okozta, de a pontos keletkezési okot és az eset körülményeit a katasztrófavédelem vizsgálja. Fontosnak nevezte, hogy senki ne tároljon éghető anyagot fűtőeszköze közvetlen közelében, és használjunk füstérzékelőt, amely a tűz keletkezésekor azonnal jelez, így még van idő eloltani a tüzet vagy épségben kimenekülni az épületből.

 

