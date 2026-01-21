Jákli Mónika minden gondolata kislányé volt

Az egész országot sokkolta a hír, miszerint január 21-én, szerda hajnalban halálos balesetet szenvedett Jákli Mónika. Az influenszer édesanya tragikusan fiatalon, mindössze 31 évesen vesztette életét. Elsők között erősítette meg a halálával kapcsolatos hírt volt férje. Boráros Gábor, aki megígérte mindent megtesz majd annak érdekében, hogy kislányuk tudja mennyire szerette az édesanyja.

Jákli Mónika imádta a kislányát, érte élt Fotó: RTL sajtóklub

Turi Xéna is elbúcsúzott Jákli Mónika barátnőjétől

Jákli Mónika és Boráros Gábor kislánya, Zora 2022 áprilisában, éppen az MMA harcos 30. szülinapján jött világra. Bár a sztárszülők nem sokkal később szakítottak, kislányuk az utolsó percig közös pont maradt. Mindkét szülő azon dolgozott, hogy lányuk teljes és boldog életet élhessen.

Turi Xéna és hasonlót élt át gyermeke érkezésekor. Így nem is csoda, hogy a két sztármami közel került egymáshoz. Xéniát teljesen lesújtotta barátnője elvesztése. Egyszerűen képtelen elfogadni, hogy ilyesmi megtörténhet. Gyászában Jákli Mónikával folytatott utolsó beszélgetésüket is felidézte, melynek fő témája természetesen a kislányaik voltak - írja a Bors.

Még pár napja beszéltünk telefonon a lányaink étvágytalanságáról

– kezdte Turi Xénia Instagramon, majd a következő képpen zárta búcsú sorait: