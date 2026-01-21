Jákli Mónikától elbúcsúzott Boráros Gábor, kislányuk anya nélkül maradt

Boráros Gábor és Jákli Mónika 12 évig éltek egy párként, még egy műsorban is szerepeltek közösen. Ám mindezek után, mégis úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. Ám egy közös kislány örökre összefonta a két híresség életét.

Jákli Mónika autóbalesetben elhunyt / Fotó: RTL

Mint arról a Metropol beszámolt, január 21-én hajnal négy órakor Nagymegyer és Alistál között halálos balesetet szenvedett Jákli Mónika influenszer. Az elsődleges információk alapján Jákli Mónikát még kórházba szállították, ahol a sérülései miatt életét vesztette.

Most volt férje, kislánya édesapja, Boráros Gábor egy 24 órán át megtekinthető Instagram-történetben erősítette meg a tragédia hírét. Kislányával kézen fogva sétáló fotóhoz egy fekete szívet tett és kérte: „Ne hívogassatok kérlek”

Boráros Gábor így búcsúzott Jákli Mónikától