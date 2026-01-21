RETRO RÁDIÓ

Zokogva búcsúzott Jákli Mónikától a barátnője: „Ez nem lehet igaz”

Felfoghatatlan baleset történt hajnalban.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.21. 10:50
jákli mónika boráros gábor baleset búcsú

Mint arról a Metropol beszámolt, január 21-én hajnal négy órakor Nagymegyer és Alistál között halálos balesetet szenvedett Jákli Mónika influenszer, fitneszmodell. Az elsődleges információk alapján Jákli Mónikát még kórházba szállították, ahol a sérülései miatt életét vesztette. 

Jákli Mónika és Boráros Gábor közös fotója
Jákli Mónika és Boráros Gábor / Fotó: Csaba Agota / RTL sajtóklub

A történtek után gyermekének édesapja Instagram-történetében elbúcsúzott Jákli Mónikától. Miután mindenkit kért, hogy ne keressék a történtekkel, köszönetet mondott Mónikának, hogy egy gyönyörű kislánnyal megajándékozta, majd úgy zárta sorait:

„Vigyázni fogok rá, amíg világ a világ! Tudni fogja, hogy anyukája mennyire szerette, és figyeli fentről minden lépését.”

Barátnője is elbúcsúzott Jákli Mónika elvesztése után

Mindezek után a barátnője, a várandós Zuzana Strausz Plačková is elbúcsúzott tőle. Zuzanna ismert szlovák influencer és vállalkozó, aki 2012-ben került a figyelem középpontjába, amikor szerepelt a Hotel Paradise című valóságshow-ban. 2017-ben a közösségi médiában a legkeresettebb sztár lett, 2018-ban pedig megnyitotta a Pink Garden kávézóját.

„Mi történik, ez nem lehet igaz... Nyugodj békében, Moni. Emberek, az elmúlt napokban olyan érzelmi hullámvasútjaim vannak, ráadásul a terhességi hormonok is, hogy ez szörnyű... Mi ez az év eleje... ” - írta 24 órán át megtekinthető Instagram-történetében. 

