Jákli Mónika tragédiája: „Mi történik a világban?” – Kovács Dóri szívszaggató posztban búcsúzik

Jákli Mónika fitneszmodellként vált igazán ismertté, de mindazok számára, akik személyesen ismerték, sokkal többet jelentett egy népszerű arcnál. Egy érzékeny, kedves, nyitott szívű nő volt, aki mindenkit azonnal levett a lábáról. Fiatalon, tragikus hirtelenséggel távozott, hátrahagyva gyermekeit, akiknek most egy életre szóló hiánnyal kell együtt élniük. A gyászoló sorokat Kovács Dóra írta, aki műsorvezetőként, színészként és médiaszemélyiségként is ismert. Dóri és Mónika alig fél éve dolgoztak együtt egy forgatáson, ahol – Dóri szavai szerint – önfeledt, vidám pillanatokat éltek át együtt. Így búcsúzik most Kovács Dóri a híres fitneszmodelltől.

Jákli Mónika halála mindenkit megdöbbentett (Fotó: Csaba Agota/RTL sajtóklub)

Jákli Mónika elvesztése megrázta Kovács Dórit

Kovács Dóri Instagram-történetben osztotta meg fájdalmát, egy fekete-fehér fotó kíséretében. A képhez írt szöveg nemcsak személyes búcsú, hanem egy kiáltás is: egy kétségbeesett kérdés az élet igazságtalanságáról. Követők ezrei álltak meg egy pillanatra, hogy elolvassák a sorokat, és együtt búcsúzzanak.

Drága Moncsi! Alig fél éve, hogy együtt bolondoztunk a forgatáson... nem tudom felfogni. Akivel csak találkoztál, azonnal a szívébe zárt. Egy apró, csupa szeretet lány, akinek egy csepp rosszindulat nem volt a lelkében. Mi történik a világban? Fiatal, értékes emberek mennek el túl korán és itt maradnak a gyermekeik, akik talán sosem fogják feldolgozni az elvesztésüket. Legyen már ennek vége! Nyugodj békében Moncsi!

Nyugodj békében Moncsikám!

„Mi történik a világban?” – egy kérdés, amire nincs válasz. A poszt egyik legerősebb mondata ez az egyszerű, mégis mindent összefoglaló kérdés. Mi történik velünk? Miért kell édesanyáknak, fiatal nőknek, szeretett embereknek ilyen korán távozniuk? Kovács Dóri szavai rávilágítottak a mulandóság tragédiájára és az emberi élet örök kérdéseire, amikre talán sosem kapunk választ.

Kovács Dóri elbúcsúzott Jákli Mónikától (Fotó: Mediaworks)

A közösségi média együtt gyászol

A bejegyzés alatt záporoznak a részvétnyilvánítások. Ismert és ismeretlen emberek egyaránt együttéreznek a családdal, és egy emberként gyászolják az elhunyt fitneszmodellt. Egy dolog biztos: Jákli Mónika emléke nem tűnik el – azok szívében él tovább, akik ismerték, szerették, vagy akár csak ezekből a sorokból ismerték meg őt.