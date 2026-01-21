Drámai helyszíni fotók Jákli Mónika halálos balesetéről, semmi nem maradt a kocsiból - Fotók
Szomorú hírre ébredt fel az ország. Az influenszer fitneszmodell életét vesztette egy szörnyű balesetben. Jákli Mónika egy kislányt hagyott hátra.
2026 eddig a tragédiák éve. Nemrég vesztettük el Dudás Miki olimpikonunkat. Most pedig egy celeb vesztette életét. Január 21-én kedden reggel leterelte a szlovák és hazai médiákat a hír, miszerint Jákli Mónika autóbalesetben életét vesztette.
Mint eddig ismert, baleset történt hajnal négy óra magasságában Nagymegyer és Alistál között a 63-as főúton. Jákli Mónika a Mercedes kocsijával halad Nagymegyer felé, ám egy balkanyarban letért az útról és a fák közé csapódott. Az ütközés következtében több darabra szakadt a luxusautó. Lényegében nem sok minden maradt a járműből, ami aztán még ki is gyulladt.
Hodosi Tibor korábban azt nyilatkozta, hogy a sofőr teste a kigyulladt autó mellett feküdt, mikor nagymegyeri egységük a helyszínre ért. Elhúzták az autótól, majd megpróbálták újraéleszteni. Ezt folytatták a mentők is, de minden igyekezetük ellenére nem sikerült.
Jákli Mónikától korábbi férje, Boráros Gábor és egyik szlovák barátnője is elbúcsúzott már. Most pedig a szlovák rendőrség tett közzé néhány helyszíni fotót a balesetről.
Íme a szlovák rendőrség által kiadott fotók Jákli Mónika autójáról
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre