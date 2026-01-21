RETRO RÁDIÓ

Drámai helyszíni fotók Jákli Mónika halálos balesetéről, semmi nem maradt a kocsiból - Fotók

Szomorú hírre ébredt fel az ország. Az influenszer fitneszmodell életét vesztette egy szörnyű balesetben. Jákli Mónika egy kislányt hagyott hátra.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.21. 11:10
nagymegyer jákli mónika boráros gábor halálos baleset

2026 eddig a tragédiák éve. Nemrég vesztettük el Dudás Miki olimpikonunkat. Most pedig egy celeb vesztette életét. Január 21-én kedden reggel leterelte a szlovák és hazai médiákat a hír, miszerint Jákli Mónika autóbalesetben életét vesztette. 

Jákli Mónika fotója
Autóbalesetben hunyt el Jákli Mónika / Fotó: RTL sajtóklub

Mint eddig ismert, baleset történt hajnal négy óra magasságában Nagymegyer és Alistál között a 63-as főúton. Jákli Mónika a Mercedes kocsijával halad Nagymegyer felé, ám egy balkanyarban letért az útról és a fák közé csapódott. Az ütközés következtében több darabra szakadt a luxusautó. Lényegében nem sok minden maradt a járműből, ami aztán még ki is gyulladt. 

Hodosi Tibor korábban azt nyilatkozta, hogy a sofőr teste a kigyulladt autó mellett feküdt, mikor nagymegyeri egységük a helyszínre ért. Elhúzták az autótól, majd megpróbálták újraéleszteni. Ezt folytatták a mentők is, de minden igyekezetük ellenére nem sikerült.

Jákli Mónikától korábbi férje, Boráros Gábor és egyik szlovák barátnője is elbúcsúzott már. Most pedig a szlovák rendőrség tett közzé néhány helyszíni fotót a balesetről. 

Íme a szlovák rendőrség által kiadott fotók Jákli Mónika autójáról

Halálos balesetet szenvedett Jákli Mónika.

Jákli Mónika halálos balesete képekben - Galéria

fotóma, 10:58
