Drámai helyszíni fotók Jákli Mónika halálos balesetéről, semmi nem maradt a kocsiból - Fotók

2026 eddig a tragédiák éve. Nemrég vesztettük el Dudás Miki olimpikonunkat. Most pedig egy celeb vesztette életét. Január 21-én kedden reggel leterelte a szlovák és hazai médiákat a hír, miszerint Jákli Mónika autóbalesetben életét vesztette.

Autóbalesetben hunyt el Jákli Mónika / Fotó: RTL sajtóklub

Mint eddig ismert, baleset történt hajnal négy óra magasságában Nagymegyer és Alistál között a 63-as főúton. Jákli Mónika a Mercedes kocsijával halad Nagymegyer felé, ám egy balkanyarban letért az útról és a fák közé csapódott. Az ütközés következtében több darabra szakadt a luxusautó. Lényegében nem sok minden maradt a járműből, ami aztán még ki is gyulladt.

Hodosi Tibor korábban azt nyilatkozta, hogy a sofőr teste a kigyulladt autó mellett feküdt, mikor nagymegyeri egységük a helyszínre ért. Elhúzták az autótól, majd megpróbálták újraéleszteni. Ezt folytatták a mentők is, de minden igyekezetük ellenére nem sikerült.

Jákli Mónikától korábbi férje, Boráros Gábor és egyik szlovák barátnője is elbúcsúzott már. Most pedig a szlovák rendőrség tett közzé néhány helyszíni fotót a balesetről.

Íme a szlovák rendőrség által kiadott fotók Jákli Mónika autójáról