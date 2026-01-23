Megtörte a csendet Boráros Gábor Jákli Mónika haláláról: még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanok

Az egész országot sokkolta Jákli Mónika halála. A csinos fitnesz influenszer január 21-én kora reggel szenvedett halálos autóbalesetet a 63-as úton Nagymegyer és Alistál között.

Jákli Mónika mindössze 31 éves volt Fotó: Csaba Agota / RTL sajtóklub

Jákli Mónika halála: Boráros Gábor megtörte a csendet

A tragédia kapcsán pedig azóta több furcsa dolog is napvilágot látott, többek között Jákli Mónika vőlegényének furcsa viselkedése is. Az influenszer halála kapcsán pedig a rendőrség is vizsgálatot indított.

A tragédia kapcsán most megszólalt Jákli Mónika volt férje, Boráros Sándor. Egy 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban üzent a követőinek, elmondta nagyon hálásak a rengeteg támogatásért és részvétért.

Tudom, hogy egyáltalán nem lesz könnyű feladat ezt megoldani, és tudom, hogy még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanok. És még mindig hátra van az a feladat is, hogy ezt Zorával közöljem

- folytatta elcsukló hangon Boráros Gábor.