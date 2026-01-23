Megtörte a csendet Boráros Gábor Jákli Mónika haláláról: még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanok
Videóval jelentkezett a közösségi oldalán a tragédia kapcsán.
Az egész országot sokkolta Jákli Mónika halála. A csinos fitnesz influenszer január 21-én kora reggel szenvedett halálos autóbalesetet a 63-as úton Nagymegyer és Alistál között.
Jákli Mónika halála: Boráros Gábor megtörte a csendet
A tragédia kapcsán pedig azóta több furcsa dolog is napvilágot látott, többek között Jákli Mónika vőlegényének furcsa viselkedése is. Az influenszer halála kapcsán pedig a rendőrség is vizsgálatot indított.
A tragédia kapcsán most megszólalt Jákli Mónika volt férje, Boráros Sándor. Egy 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban üzent a követőinek, elmondta nagyon hálásak a rengeteg támogatásért és részvétért.
Tudom, hogy egyáltalán nem lesz könnyű feladat ezt megoldani, és tudom, hogy még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanok. És még mindig hátra van az a feladat is, hogy ezt Zorával közöljem
- folytatta elcsukló hangon Boráros Gábor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre