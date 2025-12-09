45 éve vették el tőlünk John Lennont: megszólalt az életéért küzdő sebész

A Beatles-sztár, John Lennon a New York-i lakóépülete előtt tartózkodott, ahol éppen rajongóinak osztogatott autogramot, amikor megtörtént a tragédia. Mark David Chapmant elítélték a zenész meggyilkolásáért, miután 1980. december 8-án több halálos lövést adott le rá. A férfi azzal indokolt a tettét, hogy híres akart lenni. Nem sikerült. Hírhedt lett.

John Lennon, a világhírű angol zenekarral, a The Beatles-szel vált ismertté a '60-as évektől (Fotó: ANP via AFP)

John Lennon élete utolsó percei

A fegyveres nagyjából 22:50-kor hátulról négy lövést adott le a zenészre. Lennon akkor 40 éves volt, és a közeli Roosevelt Kórházba szállították, de mire odaértek, halottnak nyilvánították. Chapman aznap korábban már találkozott az ikonnal, autogramot kérve tőle. A gyilkos a helyszínen maradt, nem próbált elmenekülni vagy ellenállni a rendőrségnek.

Amikor Chapman rálőtt Lennonra, a 30 éves sebészrezidens, Frank Veteran volt ügyeletben volt a Roosevelt Kórház sürgősségijén. Elmondása szerint korábban nagy Beatles-rajongó volt, bár nem tudta, hogy a zenész a városban él.

Felidézte a pillanatot, amikor megérkezett a sürgősségire:

Az egyik nővér rám nézett, és azt mondta: John Lennon. Ránéztem, és azt gondoltam: «Mi köze John Lennonnak ehhez?» Egyáltalán nem értettem. Annyira valószínűtlen volt, hogy fel sem fogtam

Majd belépett a sürgősségire, ahol a a rendőrök által bevitt, nagyon erősen vérző Lennont éppen ellátták. A sebész beszélt az egyik helyszínen lévő tiszttel.

Azt mondta, az utolsó életjel egy nyögés volt, amikor betették a rendőrautó hátsó ülésére

– emlékezett vissza.

Az orvosok mindent megtettek Lennon életének megmentéséért, de a sebész szerint, még ha sikerült is volna újraindítani a szívét, már agyhalott volt.

A sebésznek körülbelül hat hónapba telt, mire felépült abból a depresszióból, amelyet az a végzetes éjszaka okozott számára 45 évvel ezelőtt – LADBible.