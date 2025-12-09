45 éve vették el tőlünk John Lennont: megszólalt az életéért küzdő sebész
A legendás zenészt egy őrült rajongó lőtte le. John Lennont mindössze 40 éves korában érte a végzetes pillanat.
A Beatles-sztár, John Lennon a New York-i lakóépülete előtt tartózkodott, ahol éppen rajongóinak osztogatott autogramot, amikor megtörtént a tragédia. Mark David Chapmant elítélték a zenész meggyilkolásáért, miután 1980. december 8-án több halálos lövést adott le rá. A férfi azzal indokolt a tettét, hogy híres akart lenni. Nem sikerült. Hírhedt lett.
John Lennon élete utolsó percei
A fegyveres nagyjából 22:50-kor hátulról négy lövést adott le a zenészre. Lennon akkor 40 éves volt, és a közeli Roosevelt Kórházba szállították, de mire odaértek, halottnak nyilvánították. Chapman aznap korábban már találkozott az ikonnal, autogramot kérve tőle. A gyilkos a helyszínen maradt, nem próbált elmenekülni vagy ellenállni a rendőrségnek.
Amikor Chapman rálőtt Lennonra, a 30 éves sebészrezidens, Frank Veteran volt ügyeletben volt a Roosevelt Kórház sürgősségijén. Elmondása szerint korábban nagy Beatles-rajongó volt, bár nem tudta, hogy a zenész a városban él.
Felidézte a pillanatot, amikor megérkezett a sürgősségire:
Az egyik nővér rám nézett, és azt mondta: John Lennon. Ránéztem, és azt gondoltam: «Mi köze John Lennonnak ehhez?» Egyáltalán nem értettem. Annyira valószínűtlen volt, hogy fel sem fogtam
Majd belépett a sürgősségire, ahol a a rendőrök által bevitt, nagyon erősen vérző Lennont éppen ellátták. A sebész beszélt az egyik helyszínen lévő tiszttel.
Azt mondta, az utolsó életjel egy nyögés volt, amikor betették a rendőrautó hátsó ülésére
– emlékezett vissza.
Az orvosok mindent megtettek Lennon életének megmentéséért, de a sebész szerint, még ha sikerült is volna újraindítani a szívét, már agyhalott volt.
A sebésznek körülbelül hat hónapba telt, mire felépült abból a depresszióból, amelyet az a végzetes éjszaka okozott számára 45 évvel ezelőtt – LADBible.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre