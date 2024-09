„Ugye te is látod, amit én?” – Ufót észlelt az egyik legnagyobb világsztár és szerelme

Elképesztő bejelentést tett John Lennon egykori barátnője, May Pang. A pár viharos kapcsolata még 1973-an kezdődött, a világhírű énekes szerelme elárulta, Lennonnal ufót láttak, miközben a New York-i lakásuk teraszán üldögéltek. Bár sok év eltelt azóta, állítja: arra az estére mindig emlékezni fog, amikor idegeneket láttak az égen.

John Lennon és barátnője közül a legendás zenész észlelte először az ufót (Fotó: AFP)

Nem voltunk beállva meg semmi ilyesmi, amire az emberek először gondolnak. Igazából azt vártuk, hogy megérkezzen a pizzarendelésünk. Ő (John Lennon) volt az első, aki meglátta a felvillanó fényt, amiről először azt hittük, hogy a Broadway fényei. Aztán egy perc múlva rájött, hogy lakóövezetben élnek, mégis honnan kerülhetett az égre a fénysugár?

– emlékezett vissza May, hozzátéve, az énekes biztos akart lenni abban, hogy a barátnője is látja, amit ő, így gyorsan az erkélyre hívta.

Felnéztem és annyit mondtam, «Úristen!», mire megkérdezte: «Ugye, te is látod, amit én látok?». Az egész a fejünk felett 2-3 emelettel történhetett.

A bizarr jelenséget aznap este nem csak ők látták. Sorra közölték mások is a környéken, hogy észlelték az ufókat, amelyek annyira megérintették a Beatles slágergyárosát, hogy később bejegyezte az élményt a Walls and Bridges című szólóalbuma borítójába, illetve az Out of Blue című dal szövegébe is, így emlékezve vissza a 1974. augusztus 23-ai éjszakára – írja a DailyStar.